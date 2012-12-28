Общество
88
34 минуты назад
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
22 февраля «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на своих сетях в 15-м микрорайоне и районе Студенческого городка, без холодной воды временно останутся жители восьми улиц, сообщили в компании.
Воду подвезут по адресу: 15-й микрорайон, 21, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
22 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 16 по улице Шуминского, №№ 37а, 39, 39а, 41, 43 по улице Катукова, № 7а по улице Кривенкова.
0
0
0
0
0
Комментарии