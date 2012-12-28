На восьми улицах Липецка отключат холодную воду

22 февраля «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на своих сетях в 15-м микрорайоне и районе Студенческого городка, без холодной воды временно останутся жители восьми улиц, сообщили в компании.



С 10:00 и дол окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2, 3, 4, 5, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37 в 15-м микрорайоне, №№ 4, 6, 6/1, 8, 12, 14а, 16, 18, 27а, 29 по проезду Строителей, №№ 6, 6а по улице Папина, № 71 по улице Достоевского, №№ 11, 12, 13, 14, 16, 18, 70 по улице Водопьянова, №№ 10, 11, 13, 14 в Студенческом городке, в частном секторе улиц Достоевского, Крылова, Хмельницкого.Воду подвезут по адресу: 15-й микрорайон, 21, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.22 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 16 по улице Шуминского, №№ 37а, 39, 39а, 41, 43 по улице Катукова, № 7а по улице Кривенкова.