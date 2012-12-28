На улице Механизаторов горел балкон квартиры

Пожарные не дали огню разгореться.

Утром 13 февраля начался пожар на балконе кварты первого этажа дома на улице Механизаторов, 19б в Липецке.По словам очевидцев, пожарные быстро прибыли и потушили горящие вещи на балконе, не дав огню распространиться дальше.