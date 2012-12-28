Двое воронежских подростков украли аккумуляторы из липецких машин: расследование завершено

Липецкая вечЁрка: последствия лобового ДТП, сталактиты в подъездах 2, и эвакуация на окраине города
Происшествия
28 минут назад
«На дело» в Липецк они приехали из Воронежа на машине, которую 17-летний парень без спроса взял у отца.
«Машина была остановлена сотрудниками Госавтоинспекции, после того, как они сдали два украденных аккумулятора в скупку», — рассказали в областном управлении МВД.
Ущерб превысил 10 тысяч рублей. Аккумуляторы изъяты.
«Следствие вынесло постановление о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетним принудительной меры воспитательного воздействия», — сообщили в полиции.
В таких случаях подросток ставится на профилактический учёт в подразделение по делам несовершеннолетних на срок до трех лет. Но при нарушениях мера может быть отменена по решению суда.
