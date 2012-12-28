Все новости
Происшествия
185
28 минут назад

Двое воронежских подростков украли аккумуляторы из липецких машин: расследование завершено

«На дело» в Липецк они приехали из Воронежа на машине, которую 17-летний парень без спроса взял у отца.

В Липецке завершено расследование уголовного дела15-летнего и 17-летнего подростков, которые в октябре прошлого года украли аккумуляторы из машин в Октябрьском районе. В Липецк они приехали из Воронежа на автомобиле «ВАЗ-2106», который 17-летний парень без разрешения взял у отца.

«Машина была остановлена сотрудниками Госавтоинспекции, после того, как они сдали два украденных аккумулятора в скупку», — рассказали в областном управлении МВД.

Ущерб превысил 10 тысяч рублей. Аккумуляторы изъяты. 

F991AE4E-15B1-488A-BD18-ED7B866762C4.webp

024E9DF2-396B-41CC-BCD3-4E89EABB4C2C.webp

«Следствие вынесло постановление о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетним принудительной меры воспитательного воздействия», — сообщили в полиции.

В таких случаях подросток ставится на профилактический учёт в подразделение по делам несовершеннолетних на срок до трех лет. Но при нарушениях мера может быть отменена по решению суда.

кража
