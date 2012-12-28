Три человека пострадали в аварии на улице Волгоградской

Столкнулись автомобили «Форд» и «ВАЗ». Травмы получил один из водителей и два его пассажира.



Утром 5 декабря в Липецке на улице Волгоградской столкнулись автомобили «Форд Куга» и «ВАЗ-2110». С места аварии в больницу были доставлены 34-летний водитель «ВАЗа» и два его пассажира: 30 и 24-х лет. Водитель госпитализирован, а пассажиры после оказания медицинской помощи отпущены.«По предварительным сведениям, 40-летний водитель «Форда» выехал на встречную полосу», — так объяснили причину аварии в Госавтоинспекции.Вечером в Хлевенском районе на дороге Фомино-Негачевка примыкание к дороге Хлевное-Тербуны съехала в кювет «Лада Калина» под управлением 62-летнего водителя. По данным ГАИ, водитель госпитализирован в ГУЗ «Хлевенская РБ».