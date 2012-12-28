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сегодня, 10:40
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Три человека пострадали в аварии на улице Волгоградской

Столкнулись автомобили «Форд» и «ВАЗ». Травмы получил один из водителей и два его пассажира.

Утром 5 декабря в Липецке на улице Волгоградской столкнулись автомобили «Форд Куга» и «ВАЗ-2110». С места аварии в больницу были доставлены 34-летний водитель «ВАЗа» и два его пассажира: 30 и 24-х лет. Водитель госпитализирован, а пассажиры после оказания медицинской помощи отпущены.

«По предварительным сведениям, 40-летний водитель «Форда» выехал на встречную полосу», — так объяснили причину аварии в Госавтоинспекции. 

Вечером в Хлевенском районе на дороге Фомино-Негачевка примыкание к дороге Хлевное-Тербуны съехала в кювет «Лада Калина» под управлением 62-летнего водителя. По данным ГАИ, водитель госпитализирован в ГУЗ «Хлевенская РБ».

авария
ДТП
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Мерседес
57 минут назад
Ездить надо уметь, а если не умеешь, ходи тогда пешком!
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...
сегодня, 11:08
Водителю Форда, если жить надоело, нужно было с разгона и в столб, а не других калечить
Ответить
...
сегодня, 11:06
Водителю Форда, если жить надоело, нужно было с разгона и в столб, а не других калечить
Ответить
Гость
сегодня, 11:01
Зачем таких за руль пускать? лучше пусть щи варят
Ответить
Гость
сегодня, 10:56
Таким водятлам нужно за плитой стоять и щи варить, а не за руль садиться, так будет безопасней для всех
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Вопрос
сегодня, 10:55
Куда несся на своей Калине? Дома нужно сидеть, если ездить не научился
Ответить
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