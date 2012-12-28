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Происшествия
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сегодня, 10:40
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Три человека пострадали в аварии на улице Волгоградской
Столкнулись автомобили «Форд» и «ВАЗ». Травмы получил один из водителей и два его пассажира.
«По предварительным сведениям, 40-летний водитель «Форда» выехал на встречную полосу», — так объяснили причину аварии в Госавтоинспекции.
Вечером в Хлевенском районе на дороге Фомино-Негачевка примыкание к дороге Хлевное-Тербуны съехала в кювет «Лада Калина» под управлением 62-летнего водителя. По данным ГАИ, водитель госпитализирован в ГУЗ «Хлевенская РБ».
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