Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Три человека пострадали в перевернувшемся «Фольксвагене»
Происшествия
В гостинице «Полет» загорелся номер
Происшествия
«Лез в сумку и не пускал в автобус»: пьяный мужчина приставал на остановке к пенсионерке
Происшествия
По делу «Экоптицы» назначена комплексная судебная экспертиза
Общество
В гостинице «Полет» вспыхнул пожар: эвакуированы 56 человек
Происшествия
По Стаханова снова течет коммунальная река
Общество
Спасатели предупредили о новых холодах
Общество
74-летняя пенсионерка нашла телефон и присвоила его
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дело о контрактах на отлов собак, мошенники из доставки цветов и переполненные мусорки
Общество
24-летний ельчанин делал закрутки с марихуаной
Происшествия
Читать все
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Цены на бензин в Липецкой области продолжают расти
Экономика
Еще в одном доме прорвало трубу отопления
Общество
Безработных фиктивно обучали профессии тракториста
Происшествия
Аномальные морозы продержатся еще один день
Погода в Липецке
Дом на улице 50 лет НЛМК залило кипятком
Общество
Липецких молодых учёных интересует, как попасть в команду губернатора
Общество
На улице 8 Марта ехавшая устранять утечку машина провалилась в асфальт
Общество
Застолье друзей переросло в поножовщину: дело направлено в суд
Происшествия
Лишённый водительских прав липчанин попал в пьяное ДТП
Происшествия
Читать все
Происшествия
238
46 минут назад

Лишённый водительских прав липчанин попал в пьяное ДТП

Мужчину приговорили к обязательным работам и конфискации автомобиля «Шевроле Нива».

Октябрьский районный суд приговорил 46-летнего липчанина за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения (по части первой статьи 264.1 УК РФ) к 360 часам обязательных работ, лишению прав на два года и конфискации автомобиля «Шевроле Нива». Причём машина была в совместной собственности липчанин и его жены.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в июне 2024 года мужчина был лишен водительских прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. А спустя год — 1 июля 2025 года, всё ещё не имея прав, липчанин снова сел пьяным за руль и попал в ДТП на улице Доватора.

Водитель снова отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения. Но в суде вину он признал — дело рассматривали в особом порядке, смягчающем наказание.
ПДД
пьяная езда
0
0
2
2
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить