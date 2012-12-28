Лишённый водительских прав липчанин попал в пьяное ДТП

Мужчину приговорили к обязательным работам и конфискации автомобиля «Шевроле Нива».

Октябрьский районный суд приговорил 46-летнего липчанина за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения (по части первой статьи 264.1 УК РФ) к 360 часам обязательных работ, лишению прав на два года и конфискации автомобиля «Шевроле Нива». Причём машина была в совместной собственности липчанин и его жены.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в июне 2024 года мужчина был лишен водительских прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. А спустя год — 1 июля 2025 года, всё ещё не имея прав, липчанин снова сел пьяным за руль и попал в ДТП на улице Доватора.Водитель снова отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения. Но в суде вину он признал — дело рассматривали в особом порядке, смягчающем наказание.