46 минут назад
Лишённый водительских прав липчанин попал в пьяное ДТП
Мужчину приговорили к обязательным работам и конфискации автомобиля «Шевроле Нива».
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в июне 2024 года мужчина был лишен водительских прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. А спустя год — 1 июля 2025 года, всё ещё не имея прав, липчанин снова сел пьяным за руль и попал в ДТП на улице Доватора.
Водитель снова отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения. Но в суде вину он признал — дело рассматривали в особом порядке, смягчающем наказание.
