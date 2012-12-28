Все новости
Татьяна Фомина отправлена под домашний арест на время следствия по делу о даче взятки
Происшествия
«Вам доставка»: 18-летней девушке сообщили о букете на её имя и выманили 217 000 рублей
Происшествия
Домашний арест: суд избрал меру пресечения для замначальника УГС Липецка Людмилы Кулаковой
Происшествия
Отцу и матери погибшего участника СВО пришлось доказывать родство с сыном из-за бюрократических ошибок
Общество
Два автобуса и кроссовер попали в ДТП перед площадью Победы
Происшествия
Для замначальника УГС Липецка следствие также требует домашнего ареста
Происшествия
На почте в Тракторном вдруг закончились деньги
Общество
Современная корова в Липецкой области дает молока в пять раз больше чем советская
Общество
Липецкие госавтоинспекторы нашли скрывшегося с места ДТП водителя
Происшествия
В Липецке заледенел еще один двор
Общество
На почте в Тракторном вдруг закончились деньги
Общество
Муниципальные контракты искусственно дробили
Общество
24-летний ельчанин делал закрутки с марихуаной
Происшествия
Три человека пострадали в перевернувшемся «Фольксвагене»
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Антициклон с морозами побудет в Липецкой области еще два дня
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: дело о контрактах на отлов собак, мошенники из доставки цветов и переполненные мусорки
Общество
Сегодня в Липецке: финал Mozart-fest, новые денежные запросы липчан
Общество
44-летний мужчина погиб во время пожара в поселке Лев-Толстой
Происшествия
Отцу и матери погибшего участника СВО пришлось доказывать родство с сыном из-за бюрократических ошибок
Общество
Происшествия
1337
сегодня, 09:35
6

Три человека пострадали в перевернувшемся «Фольксвагене»

За сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано два ДТП, в которых пострадали четыре человека.

Утром 4 февраля в Лебедянском округе на дороге Становое – Троекурово – Лебедянь 24-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. Водитель автомобиля и две его пассажирки 20-ти и 36-ти лет доставлены в больницу.

В Липецке на проспекте Победы 51-летний водитель автобуса совершил наезд на стоящий «Хендай», который от удара столкнулся со стоящим впереди автобусом. С места аварии госпитализирован  с 58-летний водитель «Хендая». 

4 февраля автоинспекторы также зарегистрировали 50 столкновений автомобилей, которые обошлись без пострадавших.

авария
ДТП
0
6
0
0
0

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Егор
11 минут назад
На дамбе идёт поток 4-5 машин, скорость 80,нет одному не ймется, пошел на обгон, дорога обледенения, занесет размотает об бетонный отбойник в две секунды, в итоге все стоим на светофоре в Новой жизни
Ответить
Внушаемый
28 минут назад
50 столкновений за 4 февраля! 4 в больнице!В автошколе хоть изучают скорость,дистанцию ?
Ответить
Да уж
37 минут назад
Дороги скользкие, обстановка на дорогах сложная, нужно быть внимательным. Не уверен - не обгоняй. Скорость не превышай. Впрочем, плохому танцору всегда что-то мешает.
Ответить
Злой.
46 минут назад
А что произошло утром пятого на астоновке в Грязях.
Ответить
Чтец
24 минуты назад
Любопытной варваре на базаре нос оторвали. В Грязях.
Ответить
водитель со стажем....
52 минуты назад
Видимо Хендай на остановке общественного транспорта стоял. А здесь стоянка запрещена!
Ответить
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
