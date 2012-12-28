«Вам доставка»: 18-летней девушке сообщили о букете на её имя и выманили 217 000 рублей
Домашний арест: суд избрал меру пресечения для замначальника УГС Липецка Людмилы Кулаковой
Отцу и матери погибшего участника СВО пришлось доказывать родство с сыном из-за бюрократических ошибок
Липецкая вечЁрка: дело о контрактах на отлов собак, мошенники из доставки цветов и переполненные мусорки
Отцу и матери погибшего участника СВО пришлось доказывать родство с сыном из-за бюрократических ошибок
Происшествия
1337
сегодня, 09:35
6
Три человека пострадали в перевернувшемся «Фольксвагене»
За сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано два ДТП, в которых пострадали четыре человека.
В Липецке на проспекте Победы 51-летний водитель автобуса совершил наезд на стоящий «Хендай», который от удара столкнулся со стоящим впереди автобусом. С места аварии госпитализирован с 58-летний водитель «Хендая».
4 февраля автоинспекторы также зарегистрировали 50 столкновений автомобилей, которые обошлись без пострадавших.
0
6
0
0
0
Комментарии (6)