Более полутысячи липецких животных путешествовали в прошлом году в поездах без сопровождения владельцев

Липецк стал одним из лидеров по отправке животных поездами.

Свыше двух с половиной тысяч питомцев в прошлом году перевезены в поездах дальнего следования по специальным билетам без сопровождения владельцев.Как сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги за 2025 год в поездах дальнего следования совершили поездку 2 755 домашних питомцев без сопровождения хозяев.Лидерами по отправке и приёму таких необычных пассажиров стали Липецк, откуда совершили путешествие в разные точки страны 556 усатых и хвостатых пассажиров, Воронеж — 932, Белгород — 403 и Тамбов — 340.Среди путешественников по традиции преобладали кошки и собаки. Пассажирами поездов также становились различные грызуны, ящерицы, аквариумные рыбки, тритоны, декоративные кролики и шиншиллы. Одним из самых экзотических животных, отправившихся в путь, стала сахарная сумчатая летяга.