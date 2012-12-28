Более полутысячи липецких животных путешествовали в прошлом году в поездах без сопровождения владельцев
Липецк стал одним из лидеров по отправке животных поездами.
Как сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги за 2025 год в поездах дальнего следования совершили поездку 2 755 домашних питомцев без сопровождения хозяев.
Лидерами по отправке и приёму таких необычных пассажиров стали Липецк, откуда совершили путешествие в разные точки страны 556 усатых и хвостатых пассажиров, Воронеж — 932, Белгород — 403 и Тамбов — 340.
Среди путешественников по традиции преобладали кошки и собаки. Пассажирами поездов также становились различные грызуны, ящерицы, аквариумные рыбки, тритоны, декоративные кролики и шиншиллы. Одним из самых экзотических животных, отправившихся в путь, стала сахарная сумчатая летяга.
