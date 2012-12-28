Убийство на Индустриальной: застрелившему слесаря липчанину назначены шесть с половиной лет строгого режима
Двое мужчин погибли во время пожаров в жилых домах
Она трагедия произошла в Данковского округе, вторая — в Липецке.
Еще один мужчина погиб время пожара в надворной постройке на улице Ленина липецкого поселка Желтые Пески. Погибшему было 69-лет. Площадь возгорания составила один квадратный метр.
Другой пожар в областном центре обошелся без серьезных последствий — утром в Липецком институте кооперации горела электрощитовая.
В селе Измалковское огонь уничтожил чердак кухни и внутренние перегородки половины жилого дома. В поселке Добринка во время пожара сгорела кровля половины жилого дома, такой же пожар произошел в селе Верхнее Казачье Задонского округа — площадь повреждения кровли составила четыре квадратных метра.
В Ельце пожарные тушили горящей на открытой местности мусор на 15 квадратных метрах.
