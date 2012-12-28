Двое мужчин погибли во время пожаров в жилых домах

Она трагедия произошла в Данковского округе, вторая — в Липецке.

Утром 28 января в селе Спешнево-Ивановское Данковского округа во время пожара погиб 70-летний мужчина — его жилой дом полностью сгорел, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Еще один мужчина погиб время пожара в надворной постройке на улице Ленина липецкого поселка Желтые Пески. Погибшему было 69-лет. Площадь возгорания составила один квадратный метр.Другой пожар в областном центре обошелся без серьезных последствий — утром в Липецком институте кооперации горела электрощитовая.В селе Измалковское огонь уничтожил чердак кухни и внутренние перегородки половины жилого дома. В поселке Добринка во время пожара сгорела кровля половины жилого дома, такой же пожар произошел в селе Верхнее Казачье Задонского округа — площадь повреждения кровли составила четыре квадратных метра.В Ельце пожарные тушили горящей на открытой местности мусор на 15 квадратных метрах.