37-летний мужчина перебегал дорогу и попал под машину
Происшествия
Убийство на Индустриальной: застрелившему слесаря липчанину назначены шесть с половиной лет строгого режима
Происшествия
На улице Звездной рано утром стреляли
Происшествия
«Спровоцировал ДТП и через сплошную скрылся в сторону центра города»
Происшествия
Сотрудницу магазина оскорбили на общем собрании — её начальниц оштрафовали
Общество
Сегодня в Липецке: китайский способ продления жизни, работодатели перестают удерживать персонал
Общество
Липецк готовится к продолжительным снегопадам
Общество
Объявлена ракетная опасность
Общество
Виновна ли 43-летняя женщина в убийстве мужа — решат присяжные
Происшествия
Юрист сельхозпредприятия, работник МФЦ и кадастровый инженер арестованы по дело о мошенничестве с землёй
Происшествия
Устранение утечки, из-за которой дом пятый день без воды, осложнено близостью трубы к фонтанам и ледяным дождём
Общество
После столкновения с фурой легковушку разорвало на части
Происшествия
Первые последствия непогоды: Липецк покрывается ледяной коркой
Общество
Две высотки в центре Липецка подтапливает из теплосети
Общество
Семерых липчан подозревают в организации четырёх подпольных казино
Происшествия
В Липецкой области снег с дождем, туман и до +2
Погода в Липецке
Осуждённый за пьяную езду водитель продал конфискованный «Форд Фокус»
Происшествия
Подвал школы №68 затопило содержимым канализации
Общество
В «Металлург» приехал футболист-блогер, ролики которого собирали миллионы просмотров
Спорт
В районах Тракторного, Сырского Рудника и Коровино отключат холодную воду
Общество
Спорт
144
53 минуты назад

В «Металлург» приехал футболист-блогер, ролики которого собирали миллионы просмотров

У него конголезские корни, опыт игры под руководством тренера сборной России и желание начать всё сначала.

В сегодняшней тренировке «Металлурга» принял участие 22-летний уроженец Москвы с конголезскими корнями Артём Нтумба Муамба, имеющий опыт игры в Премьер-Лиге и широко известный в Медийной футбольной лиге, где он выступал под именем «Пантера».

В ФК «Металлург» GOROD48 пояснили, что речь пока идёт не о переходе в команду, а о просмотре футболиста. Но отметили его высокий рост (185 см), скорость и координацию движений.

Уже в 14 лет «Пантера» стал одним знаменитостью. Воспитанника Академии столичного «Локомотива» пригласили основатели YouTube-канала 2Drots Жека и Некит для футбольных челленджей (конкурсов и трюков с мячом, прим.). Видимо, требовался парень с нестандартной внешностью. Ролики с Артёмом собирали более миллиона просмотров. Самый популярный – штрафные со звездами 2Drots принёс 2 миллиона. Парень генерировал забавные цитаты, которые быстро разлетались на мемы. Например: «Жизнь – это гонка между тобой вчерашним и сегодняшним». У «Пантеры» был фирменный удар – пенальти пяткой с разворота.

Артём побывал в молодёжных командах ЦСКА, «Урала» и «Ростова». В ростовском клубе Валерий Карпин позволил ему дебютировать в Премьер-Лиге 21 мая 2022 года, выпустив на замену на 83-й минуте против ЦСКА. Всего в элите «Пантера» принял участие в 8-ми матчах. Затем ушёл в столичный «Велес», но в первой лиге сыграл всего 1 матч.

Его карьера могла сложиться успешнее, если бы не травмы. В мае 2023 года он разорвал передние крестообразные связки колена. Имея действующий контракт с «Велесом» решил по старой дружбе помочь в Медиалиге команде 2Drots. Медийщики оплатили лечение, забрали парня в свою лигу, но зимой 2024 года случился рецидив травмы…. Лечение, восстановление. В прошлом году «Пантера» вернулся на поле, правда, сыграл за 2Drots не очень много. А теперь решил, что ещё не сказал своего слова в профессиональном футболе.

DSC_5434.JPG

Ранее агент Нтумбы заявлял СМИ, что считает что его подопечный достоин возвращения в РПЛ, но с учётом обстоятельств начнёт новое восхождение с клуба второй лиги. Сам Артём объяснил GOROD48, что большого количества предложений у него не было, а «Металлург» позвал его первым.

Липецкие футболисты сейчас проводят подготовку к сезону в родном городе, тренируясь по два раза в день в крытом манеже «Европейском» и на стадионе «Сокол». 4 февраля команда планирует провести спарринг в Тамбове со «Спартаком», после которого определится судьба многих приехавших на просмотр футболистов, в том числе Нтумба.

DSC_5367.JPG

Футбол
