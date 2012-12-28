В «Металлург» приехал футболист-блогер, ролики которого собирали миллионы просмотров

У него конголезские корни, опыт игры под руководством тренера сборной России и желание начать всё сначала.

Липецкие футболисты сейчас проводят подготовку к сезону в родном городе, тренируясь по два раза в день в крытом манеже «Европейском» и на стадионе «Сокол». 4 февраля команда планирует провести спарринг в Тамбове со «Спартаком», после которого определится судьба многих приехавших на просмотр футболистов, в том числе Нтумба.









В сегодняшней тренировке «Металлурга» принял участие 22-летний уроженец Москвы с конголезскими корнями Артём Нтумба Муамба, имеющий опыт игры в Премьер-Лиге и широко известный в Медийной футбольной лиге, где он выступал под именем «Пантера».В ФК «Металлург» GOROD48 пояснили, что речь пока идёт не о переходе в команду, а о просмотре футболиста. Но отметили его высокий рост (185 см), скорость и координацию движений.Уже в 14 лет «Пантера» стал одним знаменитостью. Воспитанника Академии столичного «Локомотива» пригласили основатели YouTube-канала 2Drots Жека и Некит для футбольных челленджей (конкурсов и трюков с мячом,). Видимо, требовался парень с нестандартной внешностью. Ролики с Артёмом собирали более миллиона просмотров. Самый популярный – штрафные со звездами 2Drots принёс 2 миллиона. Парень генерировал забавные цитаты, которые быстро разлетались на мемы. Например: «Жизнь – это гонка между тобой вчерашним и сегодняшним». У «Пантеры» был фирменный удар – пенальти пяткой с разворота.Артём побывал в молодёжных командах ЦСКА, «Урала» и «Ростова». В ростовском клубе Валерий Карпин позволил ему дебютировать в Премьер-Лиге 21 мая 2022 года, выпустив на замену на 83-й минуте против ЦСКА. Всего в элите «Пантера» принял участие в 8-ми матчах. Затем ушёл в столичный «Велес», но в первой лиге сыграл всего 1 матч.Ранее агент Нтумбы заявлял СМИ, что считает что его подопечный достоин возвращения в РПЛ, но с учётом обстоятельств начнёт новое восхождение с клуба второй лиги. Сам Артём объяснил GOROD48, что большого количества предложений у него не было, а «Металлург» позвал его первым.