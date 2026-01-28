«Спровоцировал ДТП и через сплошную скрылся в сторону центра города»

Владелица «ВАЗ-2114» ищет свидетелей аварии на Воронежском шоссе у гипермаркета «Бонус».





26 января около 23.30 на Воронежском шоссе в Липецке рядом с гипермаркетом «Бонус» в «ВАЗ-2114» въехал «Фольксваген Поло», после чего водитель «Фольксвагена» скрылся.По словам водителя «ВАЗа», он двигался в сторону выезда из города, когда справа выехал белый «Фольксваген». Водитель не успел затормозить и столкнулся задней частью с «Поло», у которого оказал поврежден бампер и заднее крыло.«Водитель белой машины не остановился, через сплошную повернул налево и скрылся в сторону центра города. Прошу всех кто обладает какой-либо информацией связаться по номеру 89191696610. Может кто из владельцев ближайших магазинов предоставит записи с камер или владельцы видеорегистраторов», — просит владелица «ВАЗа».В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили GOROD48, что это ДТП зарегистрировано. Поиск скрывшегося с места аварии водителя продолжается.