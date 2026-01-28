Бывшая заведующая детским садом №5 отправилась в колонию на 3,5 года за хищение почти 1,5 миллиона рублей
Сегодня в Липецке: китайский способ продления жизни, работодатели перестают удерживать персонал
68-летнюю женщину напугали уголовной ответственностью и она перевела мошенникам 700 000 рублей
Происшествия
1227
сегодня, 10:38
6
«Спровоцировал ДТП и через сплошную скрылся в сторону центра города»
Владелица «ВАЗ-2114» ищет свидетелей аварии на Воронежском шоссе у гипермаркета «Бонус».
По словам водителя «ВАЗа», он двигался в сторону выезда из города, когда справа выехал белый «Фольксваген». Водитель не успел затормозить и столкнулся задней частью с «Поло», у которого оказал поврежден бампер и заднее крыло.
«Водитель белой машины не остановился, через сплошную повернул налево и скрылся в сторону центра города. Прошу всех кто обладает какой-либо информацией связаться по номеру 89191696610. Может кто из владельцев ближайших магазинов предоставит записи с камер или владельцы видеорегистраторов», — просит владелица «ВАЗа».
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили GOROD48, что это ДТП зарегистрировано. Поиск скрывшегося с места аварии водителя продолжается.
0
0
12
1
1
Комментарии (6)