117 свёртков с синтетическими наркотиками нашли у двоих иностранцев

Товар они приобрели через мессенджер.

В Липецке арестовали на время следствия двоих иностранцев – 34-ти и 44-х лет, подозреваемых в сбыте наркотиков.«При досмотре оперативники изъяли 117 свёртков с порошком, содержащим метадон. Задержанные признались, что запрещённые вещества они приобрели через один из мессенджеров для дальнейшего распространения в Липецке», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.В отношении мужчин возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков (по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).