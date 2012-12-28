Бывшая заведующая детским садом №5 отправилась в колонию на 3,5 года за хищение почти 1,5 миллиона рублей
117 свёртков с синтетическими наркотиками нашли у двоих иностранцев
Товар они приобрели через мессенджер.
«При досмотре оперативники изъяли 117 свёртков с порошком, содержащим метадон. Задержанные признались, что запрещённые вещества они приобрели через один из мессенджеров для дальнейшего распространения в Липецке», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков (по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).
