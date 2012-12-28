12 лет строгого режима: липчанин признан виновным в квартирном мошенничестве и похищении двух человек

Летом 2018 года он обманом продал квартиру женщины, а потом похитил ее вместе с сожителем.



В Липецке вынесен приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере и похищении двух человек. Обвиняемому с учётом присоединения не отбытого наказания по предыдущему приговору назначено 12 лет колонии строгого режима.«Следствием и судом установлено, что в июне 2018 года осуждённый, действуя в сговоре со знакомым, подыскал собственницу квартиры, злоупотреблявшую спиртными напитками. Под ложным предлогом улучшения её жилищных условий — продажи принадлежащей ей квартиры и одновременного приобретения другого жилья в ином районе — он предложил свою «помощь» в организации сделки.После подписания договора купли-продажи злоумышленники завладели денежными средствами потерпевшей в сумме 1,5 млн рублей и распорядились ими по своему усмотрению», — сообщает областное управление Следственного комитета РФ.Когда обманутая женщина и её сожитель вернулись в проданную квартиру, мужчина и его знакомый вывезли их в лес, избили женщину монтировкой, после чего поместили обоих в комнату общежития. Где одни находились под контролем их общего знакомого.«На стадии предварительного следствия осуждённый вину не признал, выдвинув собственную версию произошедшего. Его доводы были тщательно проверены и опровергнуты совокупностью доказательств, собранных следователем регионального управления СК России, что позволило суду вынести обвинительный приговор. Расследование уголовного дела второго участника преступления приостановлено в связи с его убытием в зону проведения специальной военной операции», — добавили в СК.