Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: новая услуга для всех в МФЦ, готовы ли липчане к снижению зарплат
Общество
Октябрьский мост встал из-за серии ДТП
Происшествия
Сильные морозы продержатся в Липецкой области еще один день
Погода в Липецке
В 12 домах Липецка на день отключены отопление и горячая вода
Общество
85-летний водитель умер в больнице после аварии на трассе «Дон»
Происшествия
Липчанин за рулем «Haval» сбил на пешеходном переходе в Воронеже пенсионерку
Общество
В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика
Происшествия
У светофора на Советской пескоразбрасыватель вытолкнул «ВАЗ» в сугроб
Происшествия
На улице Липовской отключат холодную воду
Общество
Два человека пострадали в столкновении на тамбовской трассе
Происшествия
Читать все
В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика
Происшествия
Грязинец присвоил карту своего гостя и потратил с нее почти 50 тысяч рублей
Происшествия
85-летний водитель умер в больнице после аварии на трассе «Дон»
Происшествия
Два человека пострадали в столкновении на тамбовской трассе
Происшествия
У светофора на Советской пескоразбрасыватель вытолкнул «ВАЗ» в сугроб
Происшествия
Четверо липчан попали в больницу с обморожениями
Здоровье
Переполох в общежитии ЛГТУ: 14 отделений пожарной охраны приехали на подгоревшую пищу
Происшествия
12 лет строгого режима: липчанин признан виновным в квартирном мошенничестве и похищении двух человек
Происшествия
Пьяный 21-летний водитель насмерть сбил 16-летнего подростка: дело ушло в суд
Происшествия
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
Читать все
Происшествия
412
34 минуты назад
1

12 лет строгого режима: липчанин признан виновным в квартирном мошенничестве и похищении двух человек

Летом 2018 года он обманом продал квартиру женщины, а потом похитил ее вместе с сожителем.

В Липецке вынесен приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере и похищении двух человек. Обвиняемому с учётом присоединения не отбытого наказания по предыдущему приговору назначено 12 лет колонии строгого режима.

«Следствием и судом установлено, что в июне 2018 года осуждённый, действуя в сговоре со знакомым, подыскал собственницу квартиры, злоупотреблявшую спиртными напитками. Под ложным предлогом улучшения её жилищных условий — продажи принадлежащей ей квартиры и одновременного приобретения другого жилья в ином районе — он предложил свою «помощь» в организации сделки.

После подписания договора купли-продажи злоумышленники завладели денежными средствами потерпевшей в сумме 1,5 млн рублей и распорядились ими по своему усмотрению», — сообщает областное управление Следственного комитета РФ.

Когда обманутая женщина и её сожитель вернулись в проданную квартиру, мужчина и его знакомый вывезли их в лес, избили женщину монтировкой, после чего поместили обоих в комнату общежития. Где одни находились под контролем их общего знакомого.

«На стадии предварительного следствия осуждённый вину не признал, выдвинув собственную версию произошедшего. Его доводы были тщательно проверены и опровергнуты совокупностью доказательств, собранных следователем регионального управления СК России, что позволило суду вынести обвинительный приговор. Расследование уголовного дела второго участника преступления приостановлено в связи с его убытием в зону проведения специальной военной операции», — добавили в СК.

мошенничество
похищение
0
0
3
3
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
просто
19 минут назад
не пер вый раз слышим про отъём квартир у пьющих, а органы спускают на тормозах...
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить