Причиной громкого хлопка в пригороде Липецка стал пожар
Происшествия
Выходные в Липецке: пик морозов, борьба за наследство, экскурсия в темноте
Общество
Липчане разочаровались в Севере
Общество
Тело бомбардира «Металлурга» нашли на «Елецком»
Спорт
Жительница Липецка потеряла миллион рублей на покупке автомобиля в сети
Происшествия
На Ниженке кот примерз лапами и хвостом к дереву
Общество
Лиса вышла на прогулку в Верхнем парке
Общество
В Липецкой области от -28 ночью до -18 днем
Погода в Липецке
В Задонском районе задержан подозреваемый в краже «Нивы Шевроле»
Происшествия
Лиса вечером пришла поужинать на Липовскую
Общество
Общество
54
19 минут назад

Красный уровень держался всю ночь, жёлтый отменён только что

Над территорией нашего региона беспилотники в этот раз не сбивали.

Оперативные службы объявили об отмене воздушной опасности на территории Липецкой области.

Высший красный уровень угрозы атаки БПЛА выели вчера ближе к 23 часам и отменили только под утро – в 06:53. Желтый уровень держался до 08:53.

По данным Минобороны, минувшей ночью в небе над российскими регионами обезврежены 63 беспилотника, больше всего над Белгородской областью – 23. Над территорией нашего региона в этот раз БПЛА сбиты не были.
