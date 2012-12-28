Общество
54
19 минут назад
Красный уровень держался всю ночь, жёлтый отменён только что
Над территорией нашего региона беспилотники в этот раз не сбивали.
Высший красный уровень угрозы атаки БПЛА выели вчера ближе к 23 часам и отменили только под утро – в 06:53. Желтый уровень держался до 08:53.
По данным Минобороны, минувшей ночью в небе над российскими регионами обезврежены 63 беспилотника, больше всего над Белгородской областью – 23. Над территорией нашего региона в этот раз БПЛА сбиты не были.
