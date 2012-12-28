Почти девять миллионов перевела мошенникам 40-летняя липчанка

С осени она пыталась заработать на бирже. И сначала ей даже удалось вывести заработанные деньги. Но это было всего лишь «крючком» для больших вложений.

40-летняя липчанка перевела мошенникам 8 миллионов 790 тысяч рублей: миллион рублей женщина взяла в кредит, остальные деньги – её сбережения. Накануне липчанка пришла в седьмой отдел полиции.«Осенью прошлого года женщина узнала от знакомого о бирже, обещающей высокие доходы. А потом нашла ресурс в интернете и с ней начал работать куратор. Первый транш составил 690 тысяч рублей. С этой суммы женщина смогла заработать около 55 тысяч рублей, которые вывела на карту. И именно это убедило женщину в том, что площадке можно доверять», — рассказали GOROD48 пресс-службе УМВД России по Липецкой области.Затем липчанка две недели отправляла на биржу деньги, но отображаемый доход не выводила: так она надеялась заработать больше. А когда попыталась вывести — ничего не получилосьВозбуждено уголовное дело о мошенничестве (по части четвёртой статьи 159 УК РФ).