Почти девять миллионов перевела мошенникам 40-летняя липчанка
С осени она пыталась заработать на бирже. И сначала ей даже удалось вывести заработанные деньги. Но это было всего лишь «крючком» для больших вложений.
«Осенью прошлого года женщина узнала от знакомого о бирже, обещающей высокие доходы. А потом нашла ресурс в интернете и с ней начал работать куратор. Первый транш составил 690 тысяч рублей. С этой суммы женщина смогла заработать около 55 тысяч рублей, которые вывела на карту. И именно это убедило женщину в том, что площадке можно доверять», — рассказали GOROD48 пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Затем липчанка две недели отправляла на биржу деньги, но отображаемый доход не выводила: так она надеялась заработать больше. А когда попыталась вывести — ничего не получилось
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (по части четвёртой статьи 159 УК РФ).
