Прощание с известной учительницей состоится в Евдокиевской церкви
Общество
Ночью до -27, днем — до -13
Погода в Липецке
«Ситуация накалилась до абсурда»: липецкие водители накатали дорогу через газоны и тротуар
Общество
Застройщик начал консервацию ЖК «Турист-2»
Общество
С 1 февраля изменится расписание части межмуниципальных маршрутов
Общество
Ночью дважды объявлялась ракетная опасность
Происшествия
Получившая ожоги 90% тела липчанка умерла
Происшествия
Полицейские проверяют заявление об увезенном человеке
Происшествия
Липчан сегодня ждет очень холодная ночь
Погода в Липецке
Десять человек находятся в ожоговом центре с обморожениями
Здоровье
Сразу четыре наемных организации убирают с улиц Липецка снег вместе с коммунальными дорожниками
Общество
Десять человек находятся в ожоговом центре с обморожениями
Здоровье
Ночью до -27, днем — до -13
Погода в Липецке
Самый быстрый футболист убежал из «Металлурга»
Спорт
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, дорога через бульвар, и консервация «Туриста»
Общество
В районах Сокола и Дачного отключат холодную воду
Общество
Поджигателю мусорных контейнеров грозит арест
Происшествия
Именитые приглашённые режиссёры готовят две премьеры в театре Толстого
Культура
Сегодня в Липецке: юбилей маэстро, что будет с бумажными деньгами
Общество
Лилия Самошина с этого дня — министр без приставки и.о.
Общество
Происшествия
496
48 минут назад
3

Поджигателю мусорных контейнеров грозит арест

Возбуждено уголовное дело о вандализме.

36-летнего данковчанина задержали за поджог мусорных контейнеров. На вандала вышел участковый.

«В середине декабря пожарным поступил сигнал о возгорании мусорных контейнеров на одной из улиц Данкова. Причиной возгорания стал поджог. Ущерб превысил 30 тысяч рублей», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

E01A6DCB-DEB6-4FAC-B2CC-918E8958834D.webp

Подозреваемый вину признал. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 214 УК РФ «Вандализм, то есть порча имущества, совершённая в иных общественных местах»: мужчине грозит до трех месяцев ареста.
Комментарии (3)

ьотан
11 минут назад
Пироман это не лечится
Ответить
Надо же
28 минут назад
36 лет, а такой дурак. Пусть подольше посидит, может, в голове что-то появится.
Ответить
Александр Н.
39 минут назад
По делом, остальные у кого руки чешутся пусть задумаются.
Ответить
