Поджигателю мусорных контейнеров грозит арест

Возбуждено уголовное дело о вандализме.

36-летнего данковчанина задержали за поджог мусорных контейнеров. На вандала вышел участковый.«В середине декабря пожарным поступил сигнал о возгорании мусорных контейнеров на одной из улиц Данкова. Причиной возгорания стал поджог. Ущерб превысил 30 тысяч рублей», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Подозреваемый вину признал. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 214 УК РФ «Вандализм, то есть порча имущества, совершённая в иных общественных местах»: мужчине грозит до трех месяцев ареста.