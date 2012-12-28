Циклон с Атлантики возвращает в Липецкую область морозную погоду

Температура снова опустится ниже нуля.

В ближайшие трое суток Липецкая область попадет под влияние приближающегося очередного атлантического циклона с северо-запада. С прохождением серии атмосферных фронтов ожидается снег различной интенсивности.Среднесуточные температуры воздуха составят: 4 января – 3-4 градуса мороза, что на 2-3 градуса выше нормы, 5 января – 6-7 градусов мороза, что в пределах нормы, 6 января – 8-9 градусов мороза, что на 2 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -2 до -7 градусов, днем – от 0 до -5 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от -4 до -6 градусов, днем – от -1 до -3 градусов.День 4 января стал самым теплым в Липецке в 2023 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 32 градусов мороза.