«Ой, мамочки! Утонула в сапогах!»
Общество
Липчанина волнует упавший знак
Общество
Липецкие спасатели предупредили о сильном ветре и метели
Общество
Лихачи на квадроцикле повредили автомобиль в Капитанщино
Происшествия
В Радужном стреляют, жители поселка просто так не оставят выходки «нелюдя с ружьём»
Происшествия
Сегодня в Липецке: куда сходить повеселиться, в какую сумму обошлось липчанам празднование Нового года
Общество
В Липецкой области мокрый снег и до +2
Погода в Липецке
Новогоднее чудо – житель Грязинского района подарил сам себе банковскую карту знакомого
Происшествия
В РВК «Липецк» сообщили, что приступили к ликвидации аварии на Дачном
Общество
Здравствуй, праздник Новый год – жители Дачного третьи сутки без воды
Общество
Погода в Липецке
26 минут назад
Циклон с Атлантики возвращает в Липецкую область морозную погоду

Температура снова опустится ниже нуля.

В ближайшие трое суток Липецкая область попадет под влияние приближающегося очередного атлантического циклона с северо-запада. С прохождением серии атмосферных фронтов ожидается снег различной интенсивности.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 4 января – 3-4 градуса мороза, что на 2-3 градуса выше нормы, 5 января – 6-7 градусов мороза, что в пределах нормы, 6 января – 8-9 градусов мороза, что на 2 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -2 до -7 градусов, днем – от 0 до -5 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от -4 до -6 градусов, днем – от -1 до -3 градусов.

День 4 января стал самым теплым в Липецке в 2023 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 32 градусов мороза.
Комментарии (1)

Циклону
9 минут назад
Снега хватит пока, не слушай Васю ! Пусть этот снег немного осядет !
