Циклон с Атлантики возвращает в Липецкую область морозную погоду
Температура снова опустится ниже нуля.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 4 января – 3-4 градуса мороза, что на 2-3 градуса выше нормы, 5 января – 6-7 градусов мороза, что в пределах нормы, 6 января – 8-9 градусов мороза, что на 2 градуса ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -2 до -7 градусов, днем – от 0 до -5 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от -4 до -6 градусов, днем – от -1 до -3 градусов.
День 4 января стал самым теплым в Липецке в 2023 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 32 градусов мороза.
