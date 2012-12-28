Все новости
ПВО отражает атаку беспилотников
Происшествия
Системный сбой: новоселы «Взлетного» задыхаются в канализационном смраде
Общество
Таксисту после ДТП на улице Циолковского помогали городские спасатели
Происшествия
Внимание, угроза атаки БПЛА
Происшествия
Автобус и легковушка столкнулись на площади Победы
Происшествия
Над Липецкой областью сбили восемь беспилотников
Общество
Липецкая область снова под угрозой атаки БПЛА
Происшествия
Липецкая вечЁрка: жуткая авария, пострадавший от петарды и кто больше всех пьет
Общество
В ДТП на дороге Липецк-Чаплыгин участвовали ещё две машины
Происшествия
Поссорившийся с кассиршей мужчина выстрелил в заступившегося за женщину посетителя кафе
Происшествия
Из-за аварии на Папина все же отключают воду
Общество
Десять автомобилей попали в массовое ДТП на трассе «Дон» в Елецком округе
Происшествия
Улицы Липецка убирают 78 единиц техники
Общество
53-летняя женщина потерялась у реки Матыра: её спасли полицейские
Происшествия
Липчан предостерегают от катания на горках: всего две официально признаны безопасными
Общество
Движение на месте массовой аварии на трассе «Дон» возобновлено
Происшествия
Пропавшая 68-летняя пенсионерка погибла
Происшествия
В массовом ДТП в Елецком округе пострадали пять человек
Происшествия
Пенсионерка вышла из дома в час ночи и пропала
Происшествия
Сегодня завершается сезон охоты на пернатую дичь
Общество
Общество
244
57 минут назад
6

Улицы Липецка убирают 78 единиц техники

А подходы к подъездам расчищают 617 дворников.

Сотрудники управления благоустройства и управляющих компаний продолжают борьбу с последствиями ночного снегопада, работая в усиленном режиме.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, сегодня днем в уборке городских улиц задействовано 78 единиц специализированной техники. 

IMG_5760.jpeg

«С 5 утра к расчистке снега на пешеходных дорожках приступили более 100 дворников и грузчиков. С 8 утра дворы и подъезды расчищают 617 дворников, а также малогабаритная техника. За день уже вывезли порядка 650 кубометров снега», – отметили в мэрии.
ЖКХ
0
0
2
0
6

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Партработник
4 минуты назад
Около Петра Первого чистили, готовятся к празднику. Создают иллюзию чистоты в жемчужине.
Ответить
Елена
14 минут назад
хороший тротуар сделали по ул Октябрьской от нового моста до дома № 1. но ни разу не чистили, кто отвечает за этот тротуар?
Ответить
Вазген
40 минут назад
Снег позавчера закончился ))
Ответить
Да уж
42 минуты назад
Мы тут в Сселках уже Вас заждались.Все засрано.Тратуары не чищены.
Ответить
Дед
45 минут назад
Дворы никто не чистит...28 микрорайон
Ответить
Липчанин
50 минут назад
Я правильно понимаю что, в эти 78 единиц включены и лопаты снеговые а также скребки?
Ответить
