Улицы Липецка убирают 78 единиц техники

«С 5 утра к расчистке снега на пешеходных дорожках приступили более 100 дворников и грузчиков. С 8 утра дворы и подъезды расчищают 617 дворников, а также малогабаритная техника. За день уже вывезли порядка 650 кубометров снега», – отметили в мэрии.