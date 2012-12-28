Поссорившийся с кассиршей мужчина выстрелил в заступившегося за женщину посетителя кафе
Улицы Липецка убирают 78 единиц техники
А подходы к подъездам расчищают 617 дворников.
Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, сегодня днем в уборке городских улиц задействовано 78 единиц специализированной техники.
«С 5 утра к расчистке снега на пешеходных дорожках приступили более 100 дворников и грузчиков. С 8 утра дворы и подъезды расчищают 617 дворников, а также малогабаритная техника. За день уже вывезли порядка 650 кубометров снега», – отметили в мэрии.
