Поссорившийся с кассиршей мужчина выстрелил в заступившегося за женщину посетителя кафе
59 минут назад
Сегодня завершается сезон охоты на пернатую дичь
Охотникам напоминают об окончании охоты на боровую дичь и ворону серую.
Охота на боровую дичь и ворону серую началась 16 августа. Конец охоты совпадает с окончанием года.
Охотникам так же напоминают о своевременной сдаче путевых листов разрешений на добычу охотничьих ресурсов в течение 20 дней с момента окончания сезона охоты.
