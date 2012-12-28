Сегодня завершается сезон охоты на пернатую дичь

Охотникам напоминают об окончании охоты на боровую дичь и ворону серую.

31 декабря завершается сезон охоты на пернатую дичь. Об этом сообщает Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.Охота на боровую дичь и ворону серую началась 16 августа. Конец охоты совпадает с окончанием года.Охотникам так же напоминают о своевременной сдаче путевых листов разрешений на добычу охотничьих ресурсов в течение 20 дней с момента окончания сезона охоты.