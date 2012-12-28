Новый Год в Липецке: где отпраздновать, как будет работать транспорт, куда обращаться в экстренной ситуации
23-летний парень нашёл под скамейкой банковскую карту и сделал три покупки за чужой счёт
Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.
По данным следствия, в августе этого года под скамейкой во дворе одного из домов в Усмани обвиняемый нашёл банковскую карту и пошёл с ней по магазинам.
За чужой счёт он сделал три покупки в различных торговых точках, но вскоре его вычислили.
— Действия усманца квалифицированы следствием по по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Санкции этой статьи — до шести лет лишения свободы, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
