Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
ПВО отражает атаку беспилотников
Происшествия
34-летний водитель «ГАЗели» погиб под прицепом «КамАЗа»
Происшествия
Девятилетний мальчик оформил на мать кредит на 129 500 рублей
Происшествия
66-летний липчанин замёрз насмерть
Происшествия
Системный сбой: новоселы «Взлетного» задыхаются в канализационном смраде
Общество
Липецк встал в предновогодних пробках
Общество
Таксисту после ДТП на улице Циолковского помогали городские спасатели
Происшествия
Внимание, угроза атаки БПЛА
Происшествия
Автобус и легковушка столкнулись на площади Победы
Происшествия
В ДТП на дороге Липецк-Чаплыгин участвовали ещё две машины
Происшествия
Читать все
Автобус и легковушка столкнулись на площади Победы
Происшествия
Внимание, угроза атаки БПЛА
Происшествия
ПВО отражает атаку беспилотников
Происшествия
Новый Год в Липецке: где отпраздновать, как будет работать транспорт, куда обращаться в экстренной ситуации
Общество
23-летний парень нашёл под скамейкой банковскую карту и сделал три покупки за чужой счёт
Происшествия
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
Воздушная опасность миновала
Общество
Липецкая область снова под угрозой атаки БПЛА
Происшествия
Воздушная тревога миновала
Происшествия
Отбой красного уровня
Происшествия
Читать все
Происшествия
275
40 минут назад
2

23-летний парень нашёл под скамейкой банковскую карту и сделал три покупки за чужой счёт

Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

Направлено в суд уголовное дело 23-летнего жителя Усмани, обвиняемого в краже с банковского счёта.

По данным следствия, в августе этого года под скамейкой во дворе одного из домов в Усмани обвиняемый нашёл банковскую карту и пошёл с ней по магазинам.

За чужой счёт он сделал три покупки в различных торговых точках, но вскоре его вычислили.

— Действия усманца квалифицированы следствием по по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Санкции этой статьи — до шести лет лишения свободы, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
кража
0
2
2
1
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Липчанин 1
25 минут назад
А ты не воруй.
Ответить
Александр Н.
31 минуту назад
Сколько уже с чужими банковскими картами задержали,а всё продолжается, неужели на столько жадность у людей отключает разум .Не бери чужое-не будет проблем.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить