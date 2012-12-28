Магазинная кража года: 22-летний липчанин вывез на двух тележках 300 упаковок кофе

Товары парень вывез через служебный вход сетевого магазина. Ущерб составил 140 000 рублей.



Липецкие полицейские раскрыли магазинную кражу года: 3 сентября из сетевого супермаркета пропали около 300 банок и упаковок кофе и 39 банок шоколадной пасты, на общую сумму 140 046 рублей.Оперативники уголовного розыска установили, что кофе и пасту похитил 22-летний житель Липецка.«Подозреваемый зашел в магазин в качестве покупателя, погрузил отобранные товары в несколько тележек, и вывез их через служебный выход магазина. Похищенное продал третьим лицам. Деньги потратил по собственному усмотрению», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.Полицейские предполагают, что молодой мужчина причастен к серии аналогичных преступлений, общий ущерб от которых составил более полумиллиона рублей.На время расследования уголовных дел о кражах подозреваемый арестован.