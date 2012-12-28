Экс-начальнику отдела Управления ветеринарии Анатолию Фалькову дали восемь лет за взятку в 340 000 рублей
Происшествия
сегодня, 10:05
Магазинная кража года: 22-летний липчанин вывез на двух тележках 300 упаковок кофе
Товары парень вывез через служебный вход сетевого магазина. Ущерб составил 140 000 рублей.
Оперативники уголовного розыска установили, что кофе и пасту похитил 22-летний житель Липецка.
«Подозреваемый зашел в магазин в качестве покупателя, погрузил отобранные товары в несколько тележек, и вывез их через служебный выход магазина. Похищенное продал третьим лицам. Деньги потратил по собственному усмотрению», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
Полицейские предполагают, что молодой мужчина причастен к серии аналогичных преступлений, общий ущерб от которых составил более полумиллиона рублей.
На время расследования уголовных дел о кражах подозреваемый арестован.
Комментарии (3)