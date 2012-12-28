Погода в Липецке
Зима возвращается в Липецкую область
Декабрь отвоевывает позиции у затянувшейся осени.
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием Скандинавского циклона, который принесет снег различной интенсивности с постепенным понижением температуры.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 декабря в Липецкой области облачно, снег. Ветер восточный, 7-12 м/сек.
Температура ночью будет от -4 до -9 градусов, днем – от -1 до -6 градусов.
В Липецке облачно, снег. Температура ночью будет от -5 до -7 градусов, днем – от -3 до -5 градусов.
День 29 декабря стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 29 градусов мороза.
