Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Четыре БПЛА сбиты в Липецкой области
Происшествия
В Липецкой области объявлена воздушная тревога
Происшествия
Житель Чувашии повадился оформлять микрозаймы на липчанина
Происшествия
У школы №45 на Папина забил родник
Общество
«Летающая» девушка из Липецка превысила норматив 1-го разряда
Спорт
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
Общество
В районах Сокола, Сырского и Коровино, части Левого берега отключат холодную воду
Общество
Красный уровень в Липецкой области отменен
Общество
Зима возвращается в Липецкую область
Погода в Липецке
Желтый уровень в Липецкой области держался до половины шестого
Происшествия
Читать все
Житель Чувашии повадился оформлять микрозаймы на липчанина
Происшествия
«Летающая» девушка из Липецка превысила норматив 1-го разряда
Спорт
Зима возвращается в Липецкую область
Погода в Липецке
Самый сильный ельчанин отличился в Сибири
Спорт
У школы №45 на Папина забил родник
Общество
В районах Сокола, Сырского и Коровино, части Левого берега отключат холодную воду
Общество
Липецкие легкоатлеты собрали в столице призы олимпийцев ЦСКА
Спорт
Четыре БПЛА сбиты в Липецкой области
Происшествия
Желтый уровень в Липецкой области держался до половины шестого
Происшествия
Красный уровень в Липецкой области отменен
Общество
Читать все
Погода в Липецке
708
сегодня, 17:00
4

Зима возвращается в Липецкую область

Декабрь отвоевывает позиции у затянувшейся осени.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием Скандинавского циклона, который принесет снег различной интенсивности с постепенным понижением температуры.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 29 декабря – 5 градусов мороза, что на 1-2 градуса выше нормы, 30 и 31 декабря – 7-10 градусов мороза, что на 1-3 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 декабря в Липецкой области облачно, снег. Ветер восточный, 7-12 м/сек. 

Температура ночью будет от -4 до -9 градусов, днем – от -1 до -6 градусов.

В Липецке облачно, снег. Температура ночью будет от -5 до -7 градусов, днем – от -3 до -5 градусов.

День 29 декабря стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 29 градусов мороза.
Погода
2
0
0
3
0

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
JUVENTUS
12 минут назад
Тихая зимняя сказка, каждый день снег и небольшой морозец! Наконец-то наступила зима а значит к Звездному пойдем без зонтов.
Ответить
Внушаемый
20 минут назад
Новый Год к нам мчится! Скоро все случится !
Ответить
Костья
3 минуты назад
А у меня уже всё случилось, не успел добежать. Ох уж этот гололед.
Ответить
Зима
36 минут назад
А я от вас никуда и не уходила. Уж 28-ой день в гостях у вас
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить