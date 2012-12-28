Зима возвращается в Липецкую область

Декабрь отвоевывает позиции у затянувшейся осени.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием Скандинавского циклона, который принесет снег различной интенсивности с постепенным понижением температуры.









По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 декабря в Липецкой области облачно, снег. Ветер восточный, 7-12 м/сек.





Температура ночью будет от -4 до -9 градусов, днем – от -1 до -6 градусов.





В Липецке облачно, снег. Температура ночью будет от -5 до -7 градусов, днем – от -3 до -5 градусов.





День 29 декабря стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 29 градусов мороза.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 29 декабря – 5 градусов мороза, что на 1-2 градуса выше нормы, 30 и 31 декабря – 7-10 градусов мороза, что на 1-3 градуса ниже нормы.