Липецкие легкоатлеты собрали в столице призы олимпийцев ЦСКА

На счету наших земляков награды всех достоинств.

Подготовили медалистов Заслуженный тренер России Лидия Филатова, участница Олимпийских Игр-2000 Наталья Рощупкина, а также Игорь Пшеничников, Ирина Вишнякова.





Фото из архива участников соревнований

Липецкие легкоатлеты завоевали награды всех достоинств в Москве на всероссийских соревнованиях «На призы олимпийцев ЦСКА».В манеже ЦСКА на высшую ступень пьедестала почёта среди девушек до 16 лет поднялась Анна Кузьмичова. Её не было равных в соревнованиях по прыжкам в высоту, победный результат – 167 см, лишь 3 сам не хватило до норматива кандидата в мастера спорта.Среди юношей и девушек до 18 лет наша Мария Новикова стала «серебряным» призёров в толкании ядра – 14.98 м, а Даниил Багиров взял «бронзу» в беге на 1000 метров – 2 минуты, 43,23 секунды