126 дворников и грузчиков чистят снег на улицах Липецка

Также для ликвидации последствий непрекращающихся осадков задействованы десятки единиц техники.

Сотрудники городского управления благоустройства работают в усиленном режиме для борьбы с последствиями снегопада. На расчистке улиц задействованы 62 единицы муниципальной спецтехники и 21 единица привлечённой наёмной техники. Также на улицах города работают 126 дворников и грузчиков.Как сообщили в администрации Липецка, после обеспечения проезда по основным магистралям специалисты приступают к очистке внутриквартальных проездов и улиц частного сектора. Параллельно ведётся обработка дорожного полотна противогололёдными материалами.