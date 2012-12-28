Липецкая вечЁрка: самая крупная по числу пострадавших авария года, Олег Донских получил 13 лет и ёлка с пробками
126 дворников и грузчиков чистят снег на улицах Липецка
Также для ликвидации последствий непрекращающихся осадков задействованы десятки единиц техники.
Как сообщили в администрации Липецка, после обеспечения проезда по основным магистралям специалисты приступают к очистке внутриквартальных проездов и улиц частного сектора. Параллельно ведётся обработка дорожного полотна противогололёдными материалами.
