В Ельце на переходе сбили 36-летнюю женщину: водителя ищут
Очевидцев ДТП просят откликнуться.
«Свидетелей происшествия просим позвонить в Ельце по телефону 8 -47467-2-20-21, 102 (с мобильного), или 112», — обращается к очевидцам Госавтоинспеекция УМВД России по Липецкой области
Водителям напоминают: за оставление места ДТП предусмотрен лишение прав на срок до полутора лет, либо арест до 15 суток. А если есть погибшие или тяжело пострадавшие — водителю грозит более суровое уголовное наказание.
