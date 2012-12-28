В Ельце на переходе сбили 36-летнюю женщину: водителя ищут

Очевидцев ДТП просят откликнуться.

Сегодня около восьми утра в Ельце на улице Яна Фабрициуса автомобиль сбил 36-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель скрылся, а женщину госпитализировали.«Свидетелей происшествия просим позвонить в Ельце по телефону 8 -47467-2-20-21, 102 (с мобильного), или 112», — обращается к очевидцам Госавтоинспеекция УМВД России по Липецкой областиВодителям напоминают: за оставление места ДТП предусмотрен лишение прав на срок до полутора лет, либо арест до 15 суток. А если есть погибшие или тяжело пострадавшие — водителю грозит более суровое уголовное наказание.