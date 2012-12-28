Россияне всё чаще отзывают маткапитал из пенсионных накоплений

За девять месяцев 2025 года россияне перенаправили 27 млн средств маткапитала, ранее вложенных в накопительную пенсию, на другие цели. Это вдвое больше, чем годом ранее, следует из доклада Счетной палаты об исполнении бюджета Соцфонда за январь–сентябрь, с которым ознакомились «Известия».

Рост заявлений с отказами связан с тем, что семьи все чаще выбирают решение текущих задач, отметил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. На фоне подорожания жилья, роста долговой нагрузки и повседневных расходов маткапитал воспринимается как источник «длинных» денег, который рациональнее направить на улучшение жилищных условий или оплату образования детей — вложения с понятным и относительно быстрым эффектом для качества жизни, пояснил он.Образование продолжает быстро дорожать: в ноябре его стоимость выросла на 11,4% в годовом выражении, почти вдвое превысив общий уровень инфляции за месяц, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.При этом доля маткапитала, направляемая на пенсионные накопления, как правило, не приводит к заметному увеличению будущих выплат, отметила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. В 2025 году размер сертификата на первого ребенка составляет около 690 тыс. рублей, на второго — 912 тыс., если выплата за первенца ранее не оформлялась.