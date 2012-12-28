Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Водитель «Лексуса» разогнался до 140 км/ч и разбил две машины
Происшествия
В центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
Красный уровень введен во всей области
Происшествия
Жильцов горевшей в Грязях квартиры эвакуировали — погибли их соседки сверху
Происшествия
Липчанин утверждает, что его с сыном в лесу избил руководитель липецкой «управляшки»
Происшествия
Ночью над областью сбиты три беспилотника
Происшествия
Из-за морозов утром на маршруты в Липецке не вышли 15 автобусов
Общество
Красный уровень теперь по всей области
Происшествия
Мороз продержится в Липецкой области лишь день
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: сбитый мальчик, закрыты уже 15 школ и липчане стали меньше пить
Общество
Читать все
Липчанка заявила об убавленном из морозов отоплении: «это ложь», — ответили в УК
Общество
Липчанин утверждает, что его с сыном в лесу избил руководитель липецкой «управляшки»
Происшествия
Жители дома на улице Бунина задыхаются от запаха краски
Общество
13-летний мальчик перевёл мошенникам деньги матери
Происшествия
Липчанин навалил кучу мусора при стоящих рядом пустых контейнерах
Общество
Залетевшую в подъезд на Плеханова летучую мышь отправили на передержку в зоопарк
Общество
Красный уровень теперь по всей области
Происшествия
Липчанка торговала контрафактными сигаретами: у неё конфисковали «Киа»
Происшествия
В Липецкую область приходит потепление
Погода в Липецке
Красный уровень объявлен в Ельце и четырех округах области
Происшествия
Читать все
В России
1
2 минуты назад

Россияне всё чаще отзывают маткапитал из пенсионных накоплений

За девять месяцев 2025 года россияне перенаправили 27 млн средств маткапитала, ранее вложенных в накопительную пенсию, на другие цели. Это вдвое больше, чем годом ранее, следует из доклада Счетной палаты об исполнении бюджета Соцфонда за январь–сентябрь, с которым ознакомились «Известия».

Рост заявлений с отказами связан с тем, что семьи все чаще выбирают решение текущих задач, отметил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. На фоне подорожания жилья, роста долговой нагрузки и повседневных расходов маткапитал воспринимается как источник «длинных» денег, который рациональнее направить на улучшение жилищных условий или оплату образования детей — вложения с понятным и относительно быстрым эффектом для качества жизни, пояснил он. 

Образование продолжает быстро дорожать: в ноябре его стоимость выросла на 11,4% в годовом выражении, почти вдвое превысив общий уровень инфляции за месяц, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. 

При этом доля маткапитала, направляемая на пенсионные накопления, как правило, не приводит к заметному увеличению будущих выплат, отметила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. В 2025 году размер сертификата на первого ребенка составляет около 690 тыс. рублей, на второго — 912 тыс., если выплата за первенца ранее не оформлялась. 
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить