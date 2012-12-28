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сегодня, 09:27
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Два человека погибли в слетевших с дорог машинах

За пятницу и выходные дни на дорогах области два человека погибли и 18 — получили травмы. 

Череда аварий началась утром 15 января со столкновения на трассе «Дон» автомобиля «Митсубиси» с 40-летним мужчиной за рулем и грузовика «ФАВ» под управлением 31-летнего водителя. В аварии пострадали три пассажира «Митсубиси», в том числе дети 9-ти и 12-ти лет. С травмами их госпитализировали.

В тот же день в Грязях на улице Осипенко 55-летний водитель «Шевроле» сбил 16-летнюю девушку. Ее доставили в больницу. 

16 ноября в Липецке на улице Катукова под колеса автомобиля «Тойота» 41-летнего водителя попала 41-летняя женщина. С места аварии липчанку госпитализировали.

В селе Чернава Измалковского района 37-летний водитель «Киа» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В аварии погиб его 66-летний пассажир, и получила травмы 40-летняя пассажирка.

На улице В Липецке Юношеской 65-летний водитель «ВАЗ-2104» сбил 57-летнюю женщину. Ее доставили в больницу. 

17 ноября на улице Зои Космодемьянской 67-летняя женщина за рулем «Митсубиси» совершила наезд на 53-летнюю женщину, которую с травмой госпитализировали.

В тот же день в Чаплыгинском районе на дороге Чаплыгин – Лев-Толстой 54-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением и съехал с дороги. В аварии погибла 47-летняя пассажирка автомобиля, водитель госпитализирован. 

авария
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Комментарии (1)

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Олег
сегодня, 09:41
А когда будет 15 января???
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