Областную детскую больницу закрыли для посещений пациентов

Меры предосторожности приняты, чтобы минимизировать распространение инфекционных заболеваний.

«Посещение пациентов находящих на лечение в ГУЗ «Областная детская больницы» запрещено на основании локального приказа №156 от 15.092025 «о подготовке ГУЗ «ОДБ» к работе в период повышенной заболеваемости гриппом, COVID-19, и острыми респираторными вирусными инфекциями в эпидемический сезон 2025-2025гг..», — говорится в сообщении, опубликованном на страницах больницы в социальных сетях.