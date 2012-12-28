Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ночью Липецк накроют метели
Погода в Липецке
«Могут быть слышны громкие хлопки»: губернатор предупредил об уничтожении обломков БПЛА
Происшествия
Из-за аварии многие улицы и микрорайоны города остались без воды
Происшествия
В Липецкой области уменьшилось число прибыльных предприятий
Экономика
Подросток купил машину и попал на ней в ДТП: на мальчика составили несколько протоколов
Происшествия
Горит свалка в районе Сырского Рудника
Происшествия
На проспекте Победы затопило ещё одно нежилое помещение
Общество
В Липецке начали общественное обсуждение проекта по расширению до четырех полос улицы Зои Космодемьянской
Общество
Дорожники готовы встретить метель во всеоружии
Общество
Липецкая вечЁрка: по городу раскатывал подросток без прав, расширение улицы Зои Космодемьянской и ожидание метели
Общество
Читать все
Из-за аварии многие улицы и микрорайоны города остались без воды
Происшествия
Выходные в Липецке: привет из 90-х, юбилей знаменитого оркестра и наконец-то пришла зима
Общество
Красный уровень — отбой, желтый — сохраняется
Происшествия
Сваленное ветром дерево упало на автомобиль в 19-м микрорайоне
Происшествия
В Лебедянском районе задержан мошенник, похитивший деньги у женщины через аккаунт её родственника
Происшествия
Горит свалка в районе Сырского Рудника
Происшествия
Движимый желанием «подняться на крипте» житель Грязей лишился 700 тысяч рублей
Происшествия
За предложение взятки инспектору ДПС водитель заплатит штраф — более миллиона
Происшествия
Областную детскую больницу закрыли для посещений пациентов
Общество
Три водозабора оказались обесточенными из-за сваленных на линии электропередачи ветром деревьев
Происшествия
Читать все
Общество
225
51 минуту назад
1

Областную детскую больницу закрыли для посещений пациентов

Меры предосторожности приняты, чтобы минимизировать распространение инфекционных заболеваний.

«Посещение пациентов находящих на лечение в ГУЗ «Областная детская больницы» запрещено на основании локального приказа №156 от 15.092025 «о подготовке ГУЗ «ОДБ» к работе в период повышенной заболеваемости гриппом, COVID-19, и острыми респираторными вирусными инфекциями в эпидемический сезон 2025-2025гг..», — говорится в сообщении, опубликованном на страницах больницы в социальных сетях.
детская больница
карантин
0
1
1
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Интернет
45 минут назад
дали, ну теперь заживём!
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить