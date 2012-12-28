«Могут быть слышны громкие хлопки»: губернатор предупредил об уничтожении обломков БПЛА
Подросток купил машину и попал на ней в ДТП: на мальчика составили несколько протоколов
В Липецке начали общественное обсуждение проекта по расширению до четырех полос улицы Зои Космодемьянской
Липецкая вечЁрка: по городу раскатывал подросток без прав, расширение улицы Зои Космодемьянской и ожидание метели
В Лебедянском районе задержан мошенник, похитивший деньги у женщины через аккаунт её родственника
Три водозабора оказались обесточенными из-за сваленных на линии электропередачи ветром деревьев
Общество
225
51 минуту назад
1
Областную детскую больницу закрыли для посещений пациентов
Меры предосторожности приняты, чтобы минимизировать распространение инфекционных заболеваний.
0
1
1
1
0
Комментарии (1)