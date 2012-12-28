Все новости
39-летнего липчанина насмерть придавило «Жигулями»
Происшествия
Автобус-призрак: 36-й маршрут в Липецке возит воздух
Общество
Придавленный «ВАЗом» липчанин был самозанятым и зарабатывал разборкой автомобилей
Происшествия
40-летний липчанин взялся наводить порядок с парковкой: теперь он фигурант уголовного дела
Происшествия
Легендарные лужи Липецка
Общество
Три автомобиля опрокинулись на дорогах области
Происшествия
Более чем на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Известного липецкого искусствоведа и культуролога спасли от редкой формы инфаркта
Здоровье
Липецкая вечЁрка: умерший у поликлиники, «воздушный» маршрут и беспредел на парковке
Общество
33-летний липчанин обманул четверых знакомых почти на 12 миллионов рублей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: умерший у поликлиники, «воздушный» маршрут и беспредел на парковке
Общество
33-летний липчанин обманул четверых знакомых почти на 12 миллионов рублей
Происшествия
Мать участника СВО обманули мошенники: деньги взыскали с дроппера
Происшествия
На линию вышли новогодние трамваи, автобусы и электробусы
Общество
На грязинской трассе собрался паровозик из трех машин: пострадали три человека
Происшествия
18-летние перевозчики товара подменили дорогой телефон на муляж
Происшествия
Сегодня в Липецке: большой-большой автобус и прорыв в липецкой медицине
Общество
Милота дня: испанскому мастифу сделали кесарево сечение
Общество
25 человек эвакуированы из горящей пятиэтажки на улице Вермишева
Происшествия
Три БПЛА сбиты ночью над Липецкой областью
Происшествия
Происшествия
366
34 минуты назад
2

На грязинской трассе собрался паровозик из трех машин: пострадали три человека

За сутки на дорогах области получили травмы шесть человек.

Около пяти вечера 8 декабря в Грязинском районе на дороге Липецк – Грязи автомобиль «Лада Гранта» столкнулся с движущимся впереди «Опелем», который от удара врезался в попутный «Хавейл». В столкновении пострадали 46-летний водитель «Гранты», его 51-летняя пассажирка, а также 55-летний водитель «Опеля».

Еще одна подобная авария случилась в Ельце: на улице Маяковского столкнулись «Тойота» с 42-летней женщиной за рулем, «Лада Приора» под управлением 27-летнего водителя и «Лада Калина» под управлением 46-летнего водителя. С места аварии госпитализированы две пассажирки «Приоры».

В Липецке на улице Стаханова 29-летний водитель «Лады Приоры» совершил наезд на 12-летнего пешехода. Мальчик получил травму, и после оказания помощи был отпущен.

авария
ДТП
0
0
0
1
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
ГОСТЬ53
22 минуты назад
Граждане! Соблюдайте Правила ДД и дистанцию ! Будьте взаимно вежливы! Зима на носу....
Ответить
Зимний рыбак
24 минуты назад
Гранта - это серьёзный спорткар, это вам не какая-то Ламборгини или Мазератти. Нечего было у Гранты под ногами(колёсами) путаться , увидел - отвали в кусты
Ответить
