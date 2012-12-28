40-летний липчанин взялся наводить порядок с парковкой: теперь он фигурант уголовного дела
На грязинской трассе собрался паровозик из трех машин: пострадали три человека
За сутки на дорогах области получили травмы шесть человек.
Еще одна подобная авария случилась в Ельце: на улице Маяковского столкнулись «Тойота» с 42-летней женщиной за рулем, «Лада Приора» под управлением 27-летнего водителя и «Лада Калина» под управлением 46-летнего водителя. С места аварии госпитализированы две пассажирки «Приоры».
В Липецке на улице Стаханова 29-летний водитель «Лады Приоры» совершил наезд на 12-летнего пешехода. Мальчик получил травму, и после оказания помощи был отпущен.
