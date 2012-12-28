Все новости
Общество
155
36 минут назад

В 9-м микрорайоне и районе Тракторного отключат холодную воду

8 декабря «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся жители 9 микрорайона и Тракторного, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 17, 19, 25, 29а, 31, 27, 29, 23, 37, 31а, 37/1 по улице Терешковой, № 32 по улице Черноземной, № 44 по улице Западной, № 45 в 9-м микрорайоне, № 2а по улице Авиационной. Подачу холодной воды ограничат жителям частного сектора улиц Донецкой, Днепровской, Черноземной, Западной, Товарищеской, 40 лет ВЛКСМ, Аэродромной, Авиационной, Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зелёной, Ильича, проезда Ильича, переулков Макаренко, Рылеева, 1-го Лесного, 2-го Лесного, Линейного, 2-го Моторного, Моторного, Театрального, 2-го Театрального, Садового, 2-го Садового, Спортивного. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
Отключение воды
