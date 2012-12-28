Все новости
Полицейские установили личность водителя, устроившего обгон по встречке на Папина
Происшествия
На Катукова после столкновения перевернулась «Нива»
Происшествия
В аварии на кольцевой развязке Катукова обошлось без серьезно пострадавших
Происшествия
Новогодняя сказка в Ельце
Общество
Житель Грязей лишился 128 тысяч рублей, пытаясь купить двигатель через мессенджер
Происшествия
Ельчанин набрал кредитов на 200 тысяч по паспортным данным знакомых
Происшествия
Аварию на водоводе в районе 10-й шахты продолжают устранять
Происшествия
Утро началось с воя сирен – в Липецке объявлен красный уровень
Происшествия
Выходные в Липецке: финал студенческой лиги КВН, приключения рыжего клоуна и моржи открывают сезон
Общество
Липчане выиграли, «Липецк» проиграл
Спорт
На Катукова после столкновения перевернулась «Нива»
Происшествия
В аварии на кольцевой развязке Катукова обошлось без серьезно пострадавших
Происшествия
Водопровод в районе 10-й шахты починили
Общество
Липчане выиграли, «Липецк» проиграл
Спорт
В Липецкой области сухо, туманно и до +2
Погода в Липецке
Утро началось с воя сирен – в Липецке объявлен красный уровень
Происшествия
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
Наука движется и вскоре мы обойдемся без себя
Неделя 48
«Была не была» – лишенный водительских прав липчанин вновь сел за руль BMW X5 пьяным
Происшествия
Месть Сургута
Спорт
Происшествия
44
8 минут назад

«Была не была» – лишенный водительских прав липчанин вновь сел за руль BMW X5 пьяным

Мужчину под подпиской о невыезде ждёт суда по уголовному делу.

48-летнего жителя Липецка обвиняют в езде без прав, да к тому же в нетрезвом виде.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, в ноябре экипаж ДПС остановил автомобиль BMW X5. От водителя разило спиртным, но проходить медицинское освидетельствование он отказался.

Выяснилось, что в прошлом году он привлекался к ответственности за пьяную езду, выплатил штраф в 30 тысяч рублей и был лишён водительских прав на полтора года. Не дождавшись окончания срока, мужчина вновь решил сесть на руль, и опять в состоянии изменённого сознания. Возможно, расчёт строился на том, что автоинспекторы не станут тормозить дорогую иномарку.

Теперь по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ ему может грозить уголовное наказание до 2-х лет лишения свободы. Автомобиль фигуранта сразу после задержания отправили на штрафстоянку, а его самого – под подписку о невыезде.
