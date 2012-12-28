«Была не была» – лишенный водительских прав липчанин вновь сел за руль BMW X5 пьяным

Мужчину под подпиской о невыезде ждёт суда по уголовному делу.

48-летнего жителя Липецка обвиняют в езде без прав, да к тому же в нетрезвом виде.Как сообщили в пресс-службе УМВД, в ноябре экипаж ДПС остановил автомобиль BMW X5. От водителя разило спиртным, но проходить медицинское освидетельствование он отказался.Выяснилось, что в прошлом году он привлекался к ответственности за пьяную езду, выплатил штраф в 30 тысяч рублей и был лишён водительских прав на полтора года. Не дождавшись окончания срока, мужчина вновь решил сесть на руль, и опять в состоянии изменённого сознания. Возможно, расчёт строился на том, что автоинспекторы не станут тормозить дорогую иномарку.Теперь по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ ему может грозить уголовное наказание до 2-х лет лишения свободы. Автомобиль фигуранта сразу после задержания отправили на штрафстоянку, а его самого – под подписку о невыезде.