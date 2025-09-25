Все новости
Общество
22
6 минут назад

В Липецке дешевеют сахар, мандарины и виноград

Итоги недели: цены.

За неделю наш набор дешевых продуктов подорожал на 6 рублей 51 копейку.



Корзина дорогих продуктов прибавила в цене существеннее — 151 рубль 12 копеек. В основном из-за плавающих цен на свинину.



Сахар становится все дешевле. Килограмм уже можно купить за 51 рубль 99 копеек. Еще чуть-чуть и он будет стоить дешевле 50 рублей! Снижение цен эксперты объясняют богатым урожаем сахарной свеклы.

Падают цены и  на мандарины. Килограмм продают уже по 89 рублей 99 копеек, правда, это цена со скидкой для держателей карт торговой сети.



Виноград в сетевых магазинах продают по 97 рублей за килограмм!





Такая цена сопоставима с ценами на яблоки. Разница только в том, что Липецкая область — яблочный край, а виноград привозят из южных регионов.

Если цены на фрукты снижаются, то на овощи, напротив, растут. Несильно, но с неприятным постоянством. Самый дешевый картофель мы нашли в магазине за 29 рублей 99 копеек.



На Центральном рынке картофель в среднем предлагают по 40-50 рублей. Кстати, на рынке до сих пор торгуют с летних веранд. Обычно после 1 декабря продавцы овощей перебирались в крытые помещения, но только не в этом году. Все из-за теплой погоды.



Тем, кто уже начал готовиться к Новому году, сообщаем, что на рынке появились ананасы по 1 100 рублей за штуку. Плод весит более двух килограммов.

цены
дороже/дешевле
Комментарии

