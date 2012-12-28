$77,95
€90,59
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Липецкая вечЁрка: сгоревший лифт, ловушка для мамы и продажа участка на улице Папина
Общество
Режим воздушной опасности введен Липецкой области
Происшествия
Липецкая область — среди самых спокойных регионов по ВИЧ
Здоровье
Женщина-водитель попала в больницу после аварии на улице Юношеской
Происшествия
В липецкой десятиэтажке остановлен лифт: ночью его подожгли
Происшествия
Найденный в реке мужчина оказался жителем Московской области
Происшествия
22-летний парень обокрал табачную лавку ради цветов для девушки
Происшествия
Липецкая вечЁрка: продление ареста Александру Афанасьеву, ночная погоня и видео падения ребенка с лошади
Общество
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
$77,95
€90,59
Радио дача
(12+)
91.1FM
Радио Дача
91.1FM
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Найденный в реке мужчина оказался жителем Московской области
Происшествия
В липецкой десятиэтажке остановлен лифт: ночью его подожгли
Происшествия
«Дом.РФ» продал под застройку земельный участок на улице Папина в Липецке
Общество
Годовалый ребёнок закрыл мать на балконе
Происшествия
Строители очистных сооружений на Опытной столкнулись с противодействием жителей двух улиц
Общество
«ЭкоПтица» подала встречный иск к липецкой мэрии
Общество
Сегодня в Липецке: горожане ринулись в магазины за новогодними подарками, молодёжь опять в стрессе
Общество
Водитель сельхозпредприятия избил своего руководителя
Происшествия
Женщина-водитель попала в больницу после аварии на улице Юношеской
Происшествия
62-летний липчанин потерял ботинки и сильно обморозил ноги
Здоровье
Читать все
Строители очистных сооружений на Опытной столкнулись с противодействием жителей двух улиц
Общество
Водитель сельхозпредприятия избил своего руководителя
Происшествия
Без труда вытащил 265 карпов из рыбхозовского пруда
Происшествия
Судебному процессу по делу о строительстве ЖК «Турист-2» — скоро год
Общество
Липчане стали заметно чаще жаловаться на банки
Экономика
Парки Липецка заканчивают покупки к Новому году
Общество
В Липецке из-за ОРВИ на дистант переведены 22 класса
Общество
Режим воздушной опасности введен Липецкой области
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: сгоревший лифт, ловушка для мамы и продажа участка на улице Папина
Общество
Читать все
Происшествия
242
сегодня, 20:09
1
Режим воздушной опасности введен Липецкой области
Желтый уровень «Воздушная опасность» объявлен на территории всей Липецкой области.
воздушная тревога
0
0
2
1
3
Комментарии (1)
Do not enter anything in this field
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с
правилами
.
Сначала новые
Сначала новые
Сначала старые
СССР
35 минут назад
Зачем включать мобильный интернет, уже больные стали, таскают в телефоны на ходу, за рулём, очнитесь вы зависимы!
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.:
(4742) 35-72-96
,
35-72-91
email:
boss@gorod48.ru
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство.
Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с
письменного согласия
и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.:
(4742) 74-08-08,
77-55-88
email:
info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов
cookie
подтвердить
Комментарии (1)