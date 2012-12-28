Один беспилотник сбит ночью над Липецкой областью

Режим «Угроза атаки БПЛА» действовал в регионе до раннего утра.



Ночью над Липецкой областью сбит один БПЛА самолетного типа. По данным Минобороны РФ, всего за эту ночь над Азовским морем и 11 регионами страны перехвачены 32 беспилотника, в том числе четыре над соседними с Липецкой Воронежской, Курской и Тульской областями.Красный уровень тревоги был объявлен в Липецкой области около часа ночи и действовал до половины шестого утра. Через полчаса в регионе отменен желтый уровень.