«Когда подростки не поддаются перевоспитанию, они должны отвечать перед законом, как взрослые»
Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег
Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег
Сегодня в Липецке: юные казаки, кому мало новогодних каникул и первый в истории рубрики опрос липчан
Происшествия
622
сегодня, 09:01
1
Один беспилотник сбит ночью над Липецкой областью
Режим «Угроза атаки БПЛА» действовал в регионе до раннего утра.
Красный уровень тревоги был объявлен в Липецкой области около часа ночи и действовал до половины шестого утра. Через полчаса в регионе отменен желтый уровень.
0
0
1
0
0
Комментарии (1)