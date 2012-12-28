Липецкая вечЁрка: погоня за «Audi Q7», оброк на премии и возобновление ремонта поликлиники № 1
Общество
206
сегодня, 19:41
2
В Липецке слёт «Движения Первых» собрал 800 участников
Всего в движении участвуют 70 тысяч юных жителей области. Сегодня их представители делились опытом общественной жизни.
Липецкая область — один из активных регионов-участников «Движения Первых» с момента его основания в 2022 году. За время существования движение объединило более 70 тысяч школьников и студентов, а также членов молодёжных общественных объединений. Участники движения развивают свои навыки и таланты в рамках 12 основных направлений. Это, например, направление «Юннаты первых», нацеленное на охрану природы, экологию, исследования флоры и фауны, экспедиции в заповедники. «Вожатские команды первых» — добровольные объединения, где обучают будущих вожатых, молодёжных воспитателей, организаторов отдыха и досуга. «Пилоты будущего» — его участники учатся управлению беспилотными системами, их конструированию и программированию.
Илья Арзамазов из Большого Хомутца учится на ландшафтного дизайнера, а о «Движении Первых» узнал ещё школьником.
— Мне нравится экологическая и технологическая сфера. Я уже участвовал в разных мероприятиях, поездил по региону и по стране.
По словам посетившей слёт министра молодёжной политики Липецкой области Дарьи Болотиной, «Движение первых» взяло лучшие практики, накопленные во времена деятельности пионерских организаций.
— «Движение первых» — инструмент, который позволяет, скажем так, бесшовно переходить детям в молодёжную, взрослую, студенческую, в работающую жизнь. Но оно не только про детей, но и про взрослых и семейное взаимодействие. У нас есть региональное отделение движения «Родные и любимые»: родители и их дети, занятые общественной деятельностью. В движении участвуют и педагоги, и, в качестве наставников, волонтёры серебряного возраста. Они в своё время как раз были октябрятами и пионерами. В движении как раз и заложены основы пионерии. Нас объединяет любовь к государству, любовь к Отечеству, — рассказала Дарья Болотина.
Кстати, на слёте были ребята в пионерских красных галстуках и даже девочки в школьной форме советского образца.
На слёте его участники посетили интерактивную выставку, посвящённую ключевым направлениям деятельности и ценностям «Движения Первых», могли погрузиться в культурное наследие региона на мастер-классах по раскраске романовской игрушки, плетению поясов и ткачеству.
Сами ребята рассказывали друг другу, как участвуют и в субботниках, и в экспедициях. Кто-то участвовал в очистке берегов Чёрного моря от мазута, а кто-то по выходным собирает мусор на Силикатных озёрах. Но все стараются быть занятыми чем-то полезным.
Катя Айдинова из липецкой школы №25 в движении с 2023 года.
— Меня привлекали новые возможности, открытия, новые друзья. В движении я занимаюсь многим: и волонтёрством, и субботниками, которые у нас называются «Чистые игры». Мне также по душе направление медиакоммуникации. В прошлом году я была участником медиашколы в лагере «Прометей», училась навыкам репортёра и съёмкам репортажей.
Почётный гость слёта, заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова, говорит, что ключевой его идеей стало донесение до каждого участника простой мысли: «Движение Первых» — доступная площадка для самореализации, развития и воплощения самых смелых идей.
— «Движение первых» в Липецкой области состоялось, количество его участников вдохновляет нас своей масштабностью. Практически 70 000 человек присоединились к движению. И столько побед, и столько возможностей у каждого из ребят! И я искренне хочу, чтобы никто из них не останавливался. А задача наставников — вести ребят и за собой, и научить.
К слову, основным девизом слёта стало: «Быть первым — это не для того, чтобы бежать впереди всех, а чтобы вести за собой».
8
0
0
5
0
Комментарии (2)