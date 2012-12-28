Все новости
Общество
206
сегодня, 19:41
2

В Липецке слёт «Движения Первых» собрал 800 участников

Всего в движении участвуют 70 тысяч юных жителей области. Сегодня их представители делились опытом общественной жизни.

На площадке «Театра танца «Казаки России» прошёл региональный слёт «Движения Первых». Он собрал более 800 делегатов из всех округов региона.

Липецкая область — один из активных регионов-участников «Движения Первых» с момента его основания в 2022 году. За время существования движение объединило более 70 тысяч школьников и студентов, а также членов молодёжных общественных объединений. Участники движения развивают свои навыки и таланты в рамках 12 основных направлений. Это, например, направление «Юннаты первых», нацеленное на охрану природы, экологию, исследования флоры и фауны, экспедиции в заповедники. «Вожатские команды первых» — добровольные объединения, где обучают будущих вожатых, молодёжных воспитателей, организаторов отдыха и досуга. «Пилоты будущего» — его участники учатся управлению беспилотными системами, их конструированию и программированию.

Илья Арзамазов из Большого Хомутца учится на ландшафтного дизайнера, а о «Движении Первых» узнал ещё школьником.

IMG_5852.jpg

— Мне нравится экологическая и технологическая сфера. Я уже участвовал в разных мероприятиях, поездил по региону и по стране.

По словам посетившей слёт министра молодёжной политики Липецкой области Дарьи Болотиной, «Движение первых» взяло лучшие практики, накопленные во времена деятельности пионерских организаций.

IMG_6105.jpg

— «Движение первых» — инструмент, который позволяет, скажем так, бесшовно переходить детям в молодёжную, взрослую, студенческую, в работающую жизнь. Но оно не только про детей, но и про взрослых и семейное взаимодействие. У нас есть региональное отделение движения «Родные и любимые»: родители и их дети, занятые общественной деятельностью. В движении участвуют и педагоги, и, в качестве наставников, волонтёры серебряного возраста. Они в своё время как раз были октябрятами и пионерами. В движении как раз и заложены основы пионерии. Нас объединяет любовь к государству, любовь к Отечеству, — рассказала Дарья Болотина.

Кстати, на слёте были ребята в пионерских красных галстуках и даже девочки в школьной форме советского образца.

На слёте его участники посетили интерактивную выставку, посвящённую ключевым направлениям деятельности и ценностям «Движения Первых», могли погрузиться в культурное наследие региона на мастер-классах по раскраске романовской игрушки, плетению поясов и ткачеству.

IMG_5945.jpg

IMG_5963.jpg

IMG_5971.jpg

IMG_5979.jpg

IMG_6005.jpg

Сами ребята рассказывали друг другу, как участвуют и в субботниках, и в экспедициях. Кто-то участвовал в очистке берегов Чёрного моря от мазута, а кто-то по выходным собирает мусор на Силикатных озёрах. Но все стараются быть занятыми чем-то полезным.

Катя Айдинова из липецкой школы №25 в движении с 2023 года.

— Меня привлекали новые возможности, открытия, новые друзья. В движении я занимаюсь многим: и волонтёрством, и субботниками, которые у нас называются «Чистые игры». Мне также по душе направление медиакоммуникации. В прошлом году я была участником медиашколы в лагере «Прометей», училась навыкам репортёра и съёмкам репортажей.

IMG_5956.jpg

Почётный гость слёта, заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова, говорит, что ключевой его идеей стало донесение до каждого участника простой мысли: «Движение Первых» — доступная площадка для самореализации, развития и воплощения самых смелых идей.

IMG_6256.jpg

IMG_6204.jpg

— «Движение первых» в Липецкой области состоялось, количество его участников вдохновляет нас своей масштабностью. Практически 70 000 человек присоединились к движению. И столько побед, и столько возможностей у каждого из ребят! И я искренне хочу, чтобы никто из них не останавливался. А задача наставников — вести ребят и за собой, и научить.

К слову, основным девизом слёта стало: «Быть первым — это не для того, чтобы бежать впереди всех, а чтобы вести за собой».
Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Внук третий
17 минут назад
Бабка Первая, а ты была на этом слёте?
Ответить
Может
44 минуты назад
Сселковским школьницам пора обьяснить,что не хорошо бросать свой мусор,проходя через территорию поликлиники.
Ответить
