Погода в Липецке
120
сегодня, 17:00

Уходящий циклон с запада забирает из Липецкой области дожди

Температура остается выше привычной, хотя станет прохладнее.

24 ноября Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферного фронта циклона с запада - пройдут небольшие и умеренные дожди. 25 и 26 ноября атмосферное давление в регионе начнет расти, осадки прекратятся.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 24 ноября – 4-6 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше климатической нормы, 25 и 26 ноября – от 0 до 2 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 ноября в Липецкой области облачно, ночью без существенных осадков, днем небольшие, местами умеренные дожди, ночью и утром местами туман. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от 0 до +5 градусов, днем – от +5 до +10 градусов.

В Липецке облачно, ночью без существенных осадков, днем временами дожди, ночью и утром туман. Температура ночью будет от +1 до +3 градусов, днем – от +7 до +9 градусов.

День 24 ноября стал самым теплым в Липецке в 2024 году, тогда в городе было +10. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1941 году – 18 градусов мороза.
