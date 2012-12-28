Все новости
В Липецкой области уничтожат контрафактную технику Apple на 1,6 миллиона рублей

Техника изъята в магазине на проспекте Победы. Продававший ее предприниматель оштрафован за торговлю контрафактом. 

Арбитражный суд Липецкой области оштрафовал местного индивидуального предпринимателя за реализацию контрафактной продукции под брендом Apple, сообщает пресс-служба судебной системы Липецкой области

Нарушение было выявлено в ходе контрольной закупки, которую провело Управление Роспотребнадзора по Липецкой области в магазине на проспекте Победы. С полок проверяющие изъяли 50 смартфонов, наушников и ноутбуков. Вся та техника продавалась без документов, подтверждающих ее легальное происхождение. Правообладатель товарных знаков, ООО «Агентство интеллектуальной собственности», официально подтвердил, что не давал разрешения на использование бренда «Apple».

Суд признал предпринимателя виновным по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование чужого товарного знака) и оштрафовал на 50 тысяч рублей. Изъятая техника общей стоимостью более 1,6 миллиона рублей по решению суда будет уничтожена.
