Избившие прохожего на улице Адмирала Макарова подростки получили по два года условно
Происшествия
Через 21 год жительница Ельца призналась в убийстве подруги
Происшествия
За внешне прекрасной сталинкой 1952 года постройки — мерзость запустения
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: работник убил нанимателя, когда по Папина поедут автобусы и лось вышел к людям
Общество
Шесть гектаров земли в Молодежном парке отдали под спорткомплексы, СПА, ресторан, гостиницу
Общество
Сегодня в Липецке: разговоры о коррупции, как липчане научились ловко обманывать работодателей с помощью ИИ
Общество
Хитрому водителю «Мерседеса» придётся раскошелиться
Общество
«Лада» перевернулась после столкновения с «Хондой»: водителя доставали спасатели
Происшествия
Отдавать кредиторам 149 миллионов рублей «Джапавто» оказалось нечем
Общество
Хитрому водителю «Мерседеса» придётся раскошелиться
Общество
Рядом с садками для кроликов нашли закрутки с марихуаной
Происшествия
В Липецкой области температура снова стремится вверх
Погода в Липецке
В районах Тракторного и Сокола отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области собирают замороженные грибы
Общество
Владимир Сериков: «По проекту бюджета на 2026 год в облсовет поступило около 80 предложений»
Общество
Вор дважды обокрал одну и ту же машину
Происшествия
В Липецке покажут спектакли-лауреаты «Золотой Маски»
Культура
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Экономика
Мошенники требуют от предпринимателей купить стенды и книги отзывов
Происшествия
Происшествия
487
сегодня, 16:45
1

Вор дважды обокрал одну и ту же машину

Один раз он залез в салон через багажник.

Ещё 13 ноября в Ельце в полицию обратился 20-летний парень с заявлением о краже с 11 на 13 ноября из припаркованного на улице Октябрьской автомобиля «ВАЗ-2109» автомагнитолы и бортового компьютера.

«В краже подозревают неработающего ранее судимого 52-летнего ельчанина. Он дважды проникал в автомобиль: в первый раз через незакрытую дверь — тогда он украл автомагнитолу, а во второй раз мужчина залез в салон, повредив замок багажника — тогда его добычей стал бортовой компьютер», — сообщает ОМВД России по городу Ельцу.

Похищенные вещи стоимость 6600 рублей изъяты. Возбуждено уголовное дело о краже (по части второй статьи 158 УК РФ ).

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
кража
Комментарии (1)

Сначала новые
Берегись автомобиля
сегодня, 17:04
Вор дважды покушался на один и тот же автомобиль. Прям Юрий Деточкин.
Ответить
