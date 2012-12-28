Липецкая вечЁрка: работник убил нанимателя, когда по Папина поедут автобусы и лось вышел к людям
Шесть гектаров земли в Молодежном парке отдали под спорткомплексы, СПА, ресторан, гостиницу
Сегодня в Липецке: разговоры о коррупции, как липчане научились ловко обманывать работодателей с помощью ИИ
Владимир Сериков: «По проекту бюджета на 2026 год в облсовет поступило около 80 предложений»
Происшествия
487
сегодня, 16:45
1
Вор дважды обокрал одну и ту же машину
Один раз он залез в салон через багажник.
«В краже подозревают неработающего ранее судимого 52-летнего ельчанина. Он дважды проникал в автомобиль: в первый раз через незакрытую дверь — тогда он украл автомагнитолу, а во второй раз мужчина залез в салон, повредив замок багажника — тогда его добычей стал бортовой компьютер», — сообщает ОМВД России по городу Ельцу.
Похищенные вещи стоимость 6600 рублей изъяты. Возбуждено уголовное дело о краже (по части второй статьи 158 УК РФ ).
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
0
1
2
1
0
Комментарии (1)