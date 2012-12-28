Вор дважды обокрал одну и ту же машину

Один раз он залез в салон через багажник.

Ещё 13 ноября в Ельце в полицию обратился 20-летний парень с заявлением о краже с 11 на 13 ноября из припаркованного на улице Октябрьской автомобиля «ВАЗ-2109» автомагнитолы и бортового компьютера.«В краже подозревают неработающего ранее судимого 52-летнего ельчанина. Он дважды проникал в автомобиль: в первый раз через незакрытую дверь — тогда он украл автомагнитолу, а во второй раз мужчина залез в салон, повредив замок багажника — тогда его добычей стал бортовой компьютер», — сообщает ОМВД России по городу Ельцу.Похищенные вещи стоимость 6600 рублей изъяты. Возбуждено уголовное дело о краже (по части второй статьи 158 УК РФ ).Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, ему грозит до пяти лет лишения свободы.