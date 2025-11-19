Хитрому водителю «Мерседеса» придётся раскошелиться

Едва приехав на место аварии, инспектор ДПС сразу выписал два штрафа.

При этом предполагаемый виновник ДТП сразу попытался «замести следы», а именно — закрыл бумагой цифры своего номера. Обычно так делают, чтобы информация об аварии не светилась в «Автотеке» или похожих приложениях. В случае перепродажи машины будущему покупателю можно будет рассказать, что автомобиль «не бит и не крашен».









Попытка скрыть своё участие в ДТП вышла боком водителю «Мерседеса» в Липецке.Авария случилась на проспекте Победы в районе памятника чернобыльцам. По предварительной информации, водитель дорогой иномарки зацепил ехавший впереди автомобиль.Такая наглость возмутила даже приехавших на вызов сотрудников ГИБДД. По информации GOROD48, автоинспектор первым делом выписал владельцу «Мерседеса» два штрафа: 5 тысяч рублей за сокрытие номера и 1,5 тысячи — за отсутствие аварийного знака, роль которого выполняла простая бутылка.