Хитрому водителю «Мерседеса» придётся раскошелиться
Едва приехав на место аварии, инспектор ДПС сразу выписал два штрафа.
Авария случилась на проспекте Победы в районе памятника чернобыльцам. По предварительной информации, водитель дорогой иномарки зацепил ехавший впереди автомобиль.
При этом предполагаемый виновник ДТП сразу попытался «замести следы», а именно — закрыл бумагой цифры своего номера. Обычно так делают, чтобы информация об аварии не светилась в «Автотеке» или похожих приложениях. В случае перепродажи машины будущему покупателю можно будет рассказать, что автомобиль «не бит и не крашен».
Такая наглость возмутила даже приехавших на вызов сотрудников ГИБДД. По информации GOROD48, автоинспектор первым делом выписал владельцу «Мерседеса» два штрафа: 5 тысяч рублей за сокрытие номера и 1,5 тысячи — за отсутствие аварийного знака, роль которого выполняла простая бутылка.
