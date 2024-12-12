Сегодня в Липецке: разговоры о коррупции, как липчане научились ловко обманывать работодателей с помощью ИИ

Липчан ждут открытие выставки, старое доброе кино, классический концерт и игра в изобилие.

Днём в Липецке от +1 до +3 градусов. После ночного мокрого снега на улицах подсохнет, среда пройдёт без существенных осадков.









- пер. Попова, 1, 5.













В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Буденного, Зоологической, Индустриальной, Небесной, Полярной, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской, переулка Рядового. В селе Сырском неудобства испытают жители улиц Калинина и Пролетарской.

- ул. Энергетическая.









Да-да, сегодня именно этот праздник – как 8 марта, но для «сильного пола». Впервые International Men's Day его отпраздновали в 1999 году в жители островного государства Тринидад и Тобаго, а сейчас праздник приобрёл международный статус и отмечается уже в 60 странах мира.













Так что, можете раскрутить подругу на ценный подарок – например, носки.

С 14:00 до 17:00 в Главном управлении МЧС России по Липецкой области состоится «прямая линия» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения.





На вопросы ответит начальник отделения воспитательной работы и профилактики коррупционных нарушений отдела кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения ГУ МЧС России по Липецкой области подполковник внутренней службы Виктория Силакова. Речь пойдёт о коррупции именно в спасательном ведомстве. Что если пожарный инспектор не дают жизни вашему бизнесу?













В 18:30 в Липецком драматическом театре (пл. Константиновой, 3) покажут спектакль «Вечера на хуторе» (12+).









В 12:30 в детской музыкальной школе №10 (ул. Мичурина, 30) состоится концертная программа «Есенин в музыке» (6+).









Фото vk.com/club172816001

В 18:33 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) состоится тренинг по актёрскому мастерству и сценической речи (12+).









В 13:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) пройдёт психологическая игра «Изобилие» (12+)









При этом лишь 4% эйчаров услышали от кандидатов признания в помощи ИИ, а 32% догадались об этом сами. Негативно относятся с попыткам выдать электронные мозги за свои собственные относятся 40% рекрутёров, 32% - с пониманием, 22% - нейтрально.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Гагарина, 80, 80а, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а;- ул. Качалова, 4, 6, 8а, 10;- ул. Мусоргского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10;- ул. Нестерова, 1, 3, 5, 7, 8, 8а, вл. 8а, 10, 12, 12а;- ул. Терешковой, 42;- ул. Циолковского, 24, 26, 28, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 32, 32/1, 32/2, 32/3, 34, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 36, 38, 38а, 40;С 09:00 до 17:00 обесточат:- ул. XXПартсъезда;- ул.78 квадрат, 3;- ул. Дарвина;- ул. Димитрова;- ул. К. Маркса;- ул. Красная;- ул. Маяковского;- ул. Салтыкова-Щедрина, 154б;- ул.Стаханова, 2;- ул. Студеновская;- ул. Чапаева;Выключат электричество и на территории пионерских лагерей «Ёлочка», «Орлёнок», «Салют», «Чайка».Липецк – непредсказуемый город: то тут, то там перекрывают движение, о чём желательно узнавать заранее. Для этого желательно следить за новостями GOROD48, а в дороге пользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями.Вопросы можно задать по телефону доверия 8 (4742) 22-88-60 или 8 (4742) 22-89-59.По мотивам произведений Н.В. Гоголя. Мистика, поиск счастья и торжество земного над мистическим. Постановка длится 2 часа 40 минут.В 18:00 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) покажут кинофильм «Тема». СССР, 1979. Мелодрама, комедия. Режиссёр Глеб ПанфиловВ поисках вдохновения и новых тем известный столичный писатель отправляется в провинцию. Неожиданно для себя он обнаруживает, что здесь люди живут совсем иначе, чем в привычном ему мире. Став невольным свидетелем подлинной любовной драмы, герой вдруг понимает, что в его жизни и творчестве не хватает самого главного.Михаил Ульянов, Инна Чурикова, Станислав Любшин.Юные воспитанники порадуют мастерством, исполнят произведения на стихи великого автора. Вход свободный.Его проведёт лично хозяйка «Библиотеки» и актриса «Театра Под Деревом» Дина Кюнбергер. Мероприятие в рамках фестиваля семейных вечеров. Обычно такие курсы стоят больших денег, но сегодняшнее мероприятие будет бесплатным.В 11:00 в Липецком историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) состоится открытие новой выставки «Бесшовная летопись»Работы пятикласников из МБОУ СОШ №4, выполненных под руководством педагога Юлии Голиковой в бесшовной лоскутной технике.15 работ разных авторов являются не просто самодостаточными произведениями, а объединяются в общую композицию. Особое внимание заслуживает лоскутная карта Липецкой области, состоящую из фрагментов, где каждый кусочек отражает один из 18-ти муниципальных районов, а также два города Липецк и Елец.Ведущая поможет вам проанализировать текущее отношение к финансам, увидеть ограничения и ресурсы в денежных вопросах, в игровой форме «прожить» путь к успеху, а также порекомендует книги по теме финансового благополучия.Липчане всё чаще при трудоустройстве выполняют тестовые задания с помощью искусственного интеллекта. В опросе SuperJob 36% рекрутёров рассказали, что сталкивались с такими ситуациями.Чтобы соискателям вакансий не удавалось обмануть работодателя, советуют:— предложить нестандартные креативные задания, которые сложно просто запросить у ИИ,— организовать процесс защиты выполненных тестов, чтобы оценить глубину погружения соискателя в проблему и ход его мыслей,— проводить тесты в режиме реального времени — во время очных собеседований.