Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Работник зарезал инвалида, которому помогал по хозяйству
Происшествия
В 19-м микрорайоне — гигантская пробка
Общество
Пропавшую из кризисного центра мать с младенцем нашли в Ростовской области
Происшествия
Не справилась с управлением: женщина-водитель пострадала в жёсткой аварии на окраине Липецка
Происшествия
По улице Папина могут пустить автобусы: мэрия придумала, как это сделать
Общество
Внесённые мужчиной на счёт деньги из купюроприемника банкомата забрала следующая посетительница
Происшествия
«Фото выполненных работ прилагаю»: липчанка сняла мусорку после отчета по ее уборке
Общество
В спальных микрорайонах аварийное отключение электроэнергии
Общество
Избившие прохожего на улице Адмирала Макарова подростки получили по два года условно
Происшествия
Никому нельзя доверять: поссорившиеся из-за квартиры братья заключили мировое соглашение
Происшествия
Читать все
Избившие прохожего на улице Адмирала Макарова подростки получили по два года условно
Происшествия
В спальных микрорайонах аварийное отключение электроэнергии
Общество
Никому нельзя доверять: поссорившиеся из-за квартиры братья заключили мировое соглашение
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Продавец участка с домом взял с покупателя 865 тысяч рублей и оставил его ни с чем
Происшествия
Лидер размазал по льду
Спорт
Сегодня в Липецке: разговоры о коррупции, как липчане научились ловко обманывать работодателей с помощью ИИ
Общество
Липецкая вечЁрка: работник убил нанимателя, когда по Папина поедут автобусы и лось вышел к людям
Общество
Отбой воздушной тревоги
Происшествия
Красный уровень объявлен в Ельце и половине районов области
Происшествия
Читать все
Общество
583
сегодня, 07:00
1

Сегодня в Липецке: разговоры о коррупции, как липчане научились ловко обманывать работодателей с помощью ИИ

Липчан ждут открытие выставки, старое доброе кино, классический концерт и игра в изобилие.

Пока плюс

Днём в Липецке от +1 до +3 градусов. После ночного мокрого снега на улицах подсохнет, среда пройдёт без существенных осадков.

DSC 421312.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Гагарина, 80, 80а, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а;
- ул. Качалова, 4, 6, 8а, 10;
- ул. Мусоргского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10;
- ул. Нестерова, 1, 3, 5, 7, 8, 8а, вл. 8а, 10, 12, 12а;
- ул. Терешковой, 42;
- ул. Циолковского, 24, 26, 28, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 32, 32/1, 32/2, 32/3, 34, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 36, 38, 38а, 40;
- пер. Попова, 1, 5.

photo_2024-12-12_07-01-25.jpg

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Буденного, Зоологической, Индустриальной, Небесной, Полярной, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской, переулка Рядового. В селе Сырском неудобства испытают жители улиц Калинина и Пролетарской.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат:

- ул. XXПартсъезда;
- ул.78 квадрат, 3;
- ул. Дарвина;
- ул. Димитрова;
- ул. К. Маркса;
- ул. Красная;
- ул. Маяковского;
- ул. Салтыкова-Щедрина, 154б;
- ул.Стаханова, 2;
- ул. Студеновская;
- ул. Чапаева;
- ул. Энергетическая.

0J2A6242 копия.jpg

Выключат электричество и на территории пионерских лагерей «Ёлочка», «Орлёнок», «Салют», «Чайка».

Пробки

Липецк – непредсказуемый город: то тут, то там перекрывают движение, о чём желательно узнавать заранее. Для этого желательно следить за новостями GOROD48, а в дороге пользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями.


Международный мужской день

Да-да, сегодня именно этот праздник – как 8 марта, но для «сильного пола». Впервые International Men's Day его отпраздновали в 1999 году в жители островного государства Тринидад и Тобаго, а сейчас праздник приобрёл международный статус и отмечается уже в 60 странах мира.

636d8516f7c52b9440178b35b15e0069.jpg

Так что, можете раскрутить подругу на ценный подарок – например, носки.

Разговоры о коррупции

С 14:00 до 17:00 в Главном управлении МЧС России по Липецкой области состоится «прямая линия» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения.

На вопросы ответит начальник отделения воспитательной работы и профилактики коррупционных нарушений отдела кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения ГУ МЧС России по Липецкой области подполковник внутренней службы Виктория Силакова. Речь пойдёт о коррупции именно в спасательном ведомстве. Что если пожарный инспектор не дают жизни вашему бизнесу?

11..jpg

Вопросы можно задать по телефону доверия 8 (4742) 22-88-60 или 8 (4742) 22-89-59.

Театр

В 18:30 в Липецком драматическом театре (пл. Константиновой, 3) покажут спектакль «Вечера на хуторе» (12+).

u6r0x3gy2jglk6f9hl6eqozk8mdlhtrr.jpg

По мотивам произведений Н.В. Гоголя. Мистика, поиск счастья и торжество земного над мистическим. Постановка длится 2 часа 40 минут.

Кино

В 18:00 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) покажут кинофильм «Тема». СССР, 1979. Мелодрама, комедия. Режиссёр Глеб Панфилов (12+).

В поисках вдохновения и новых тем известный столичный писатель отправляется в провинцию. Неожиданно для себя он обнаруживает, что здесь люди живут совсем иначе, чем в привычном ему мире. Став невольным свидетелем подлинной любовной драмы, герой вдруг понимает, что в его жизни и творчестве не хватает самого главного.

1625149-1534546.jpg

Кадр из фильма

В ролях: Михаил Ульянов, Инна Чурикова, Станислав Любшин.

Концерт

В 12:30 в детской музыкальной школе №10 (ул. Мичурина, 30) состоится концертная программа «Есенин в музыке» (6+).

1ipIozAHgZrQuxMj1iDQ9bh74TS1mBLJktILSaoow0NdfAVSCIXSTkttGoBg6pU0fa2OB7_LGjeWox_ujlnQ6lhk.jpg

Фото vk.com/club172816001

Юные воспитанники порадуют мастерством, исполнят произведения на стихи великого автора. Вход свободный.

Актёрский тренинг

В 18:33 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) состоится тренинг по актёрскому мастерству и сценической речи (12+).

2s8RgjGAs04.jpg

Его проведёт лично хозяйка «Библиотеки» и актриса «Театра Под Деревом» Дина Кюнбергер. Мероприятие в рамках фестиваля семейных вечеров. Обычно такие курсы стоят больших денег, но сегодняшнее мероприятие будет бесплатным.

Выставка

В 11:00 в Липецком историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) состоится открытие новой выставки «Бесшовная летопись» (12+).

Работы пятикласников из МБОУ СОШ №4, выполненных под руководством педагога Юлии Голиковой в бесшовной лоскутной технике.

wcHw-56JYWne0aYs2tXvSJrOcfihF4f-s3XReguhW59fCMArdL032oZLbjaaWivpHsyJse6R09xQQLM8quWxWkLo.jpg

Фото vk.com/likm48

15 работ разных авторов являются не просто самодостаточными произведениями, а объединяются в общую композицию. Особое внимание заслуживает лоскутная карта Липецкой области, состоящую из фрагментов, где каждый кусочек отражает один из 18-ти муниципальных районов, а также два города Липецк и Елец.

Игра

В 13:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) пройдёт психологическая игра «Изобилие» (12+)

0J2A0589 копия.jpg

Ведущая поможет вам проанализировать текущее отношение к финансам, увидеть ограничения и ресурсы в денежных вопросах, в игровой форме «прожить» путь к успеху, а также порекомендует книги по теме финансового благополучия.

Вместо собственных мозгов - электронные

Липчане всё чаще при трудоустройстве выполняют тестовые задания с помощью искусственного интеллекта. В опросе SuperJob 36% рекрутёров рассказали, что сталкивались с такими ситуациями.

При этом лишь 4% эйчаров услышали от кандидатов признания в помощи ИИ, а 32% догадались об этом сами. Негативно относятся с попыткам выдать электронные мозги за свои собственные относятся 40% рекрутёров, 32% - с пониманием, 22% - нейтрально.

DSC098361.jpg

Чтобы соискателям вакансий не удавалось обмануть работодателя, советуют:

— предложить нестандартные креативные задания, которые сложно просто запросить у ИИ,
— организовать процесс защиты выполненных тестов, чтобы оценить глубину погружения соискателя в проблему и ход его мыслей,
— проводить тесты в режиме реального времени — во время очных собеседований.

Дорогие липчане! Достаточно время от времени заходить на GOROD48, чтобы быть информированными людьми. Всего пара минут чтения свежих записей позволят вам держать руку на пульсе событий и вовремя ориентироваться в меняющемся мире. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
Сегодня в Липецке
1
0
0
0
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Работа
15 минут назад
В объявлениях на hh.ru от соискателей орудуют мошенники! Будьте осторожны при контактах с «соискателями»!
Ответить
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить