Маленькой Мирославе из Ельца нужна помощь

Липчан просят помочь в сборе средств на операцию, которая даст шанс годовалой Мирославе из Ельца вернуть часть утраченных функций и стать крепче.



С просьбой о содействии обратилась мама девочки Татьяна Мигунова. Малышка тяжело больна, дать ей шанс могут в турецкой клинике, часть средств на дорогостоящее лечение уже собрана.В ноябре прошлого года Татьяна, которая находилась в тот момент на седьмом месяце беременности, попала в страшное ДТП, когда они с мужем возвращались домой из Липецка. Татьяна получила тяжелые травмы сама, к сожалению, под угрозой оказалась и жизнь еще не родившейся дочери.И маму, и малышку удалось спасти, однако авария сильно повлияла на здоровье маленькой Мирославы. Из-за гипоксии (следствие аварии) и преждевременных родов, девочка, появившись на свет, не могла самостоятельно дышать и питаться, в больнице под наблюдением врачей она находилась три месяца. У нее установлена эпилептическая энцефалопатия и энцефалопатия развития, синдромокомплекс ДЦП, спастический тетрапарез, грубое отставание в психомоторном и речевом развитии. У девочки установлена инвалидность.— Ее эпилепсия не поддается лечению, судороги бывают ежедневно. Из-за последствия травм она сильно отстает в развитии — в год не хватает предметы, ничего не удерживает в ручках, не держит сама голову и корпус, — рассказала Татьяна Мигунова.Сейчас у Татьяны появилась возможность облегчить состояние дочери, вернуть хотя бы часть функций ее маленькому организму. Маму и ребенка готовы принять врачи стамбульской клиники Лив Улус, чтобы провести терапию стволовыми клетками и экзосомами.— В клинике есть опыт подобных операций для детей с ДЦП, а шанс, что Мирославе станет легче выше, пока она совсем маленькая. Да, чуда нам никто не обещает, речь не идет о восстановлении здоровья, но если она сможет самостоятельно держать голову и собственный корпус, начнет хватать и удерживать предметы, снизятся частота и интенсивность приступов эпилепсии, это заметно скажется на жизни Мирославы.В России Мирослава кроме наблюдения в Липецке уже побывала на обследованиях в Москве и Санкт-Петербурге, в феврале маму и дочь ждет очередной курс лечения в Москве, где малышке будут подбирать терапию для подавления эпилептических судорог. Татьяна также после консультации с врачами из Санкт-Петербургского центра хочет пересмотра реабилитационной программы для Мирославы — по стандартной схеме ей положены ходунки, однако девочка не только не ходит, но даже не держит корпус и голову. В ее ситуации поможет вертикализатор. Методика лечения для Мирославы предусматривает в основном контроль над ее состоянием и подбор терапии. У клиники, которая проводит операции стволовыми клетками в России, нет такого опыта работы с тяжелыми детьми, как у турецких врачей.Для операции в Турции потребуется 27,6 тысячи долларов. В рублевом эквиваленте Татьяна уже собрала 1,4 миллиона рублей, осталось чуть меньше миллиона.— Во время консультаций я интересовалась у врачей, есть ли у нас шанс. Они также не обещают, что операция сделает чудо, но и не отнимают у нас надежду, что у Мирославы может появиться шанс на улучшение ее состояния, — говорит Татьяна.Реквизиты для оказания помощи Мирославе Мигуновой: