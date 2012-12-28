Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике
В отношении опиливавшего деревья 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело: стволом насмерть придавило его соседку
В Липецкой области — уже два случая гриппа, а всего ОРВИ за неделю заболели 3456 человек
Прививки от гриппа сделали более 421 тысячи человек.
По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, заболеваемость оказалась на 15,5% ниже уровня предыдущей недели и ниже уровня эпидпорога на 47,3%.
Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — на областной центр приходится 62% всех случаев ОРВИ.
Коронавирусом за неделю заболели 60 человек, что на уровне предыдущей недели.
По состоянию на 10 ноября, в Липецкой области привито против гриппа более 421 тысячи человек (38% населения), в том числе привито более 142 тысяч детей и 278 тысяч взрослых, за счет работодателей и личные средства граждан привито 14 320 человек.
