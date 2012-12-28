Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
У липчанки сломался холодильник из-за необъяснимых скачков напряжения
Общество
Почему мозаичный подземный переход у Нижнего парка уже «заплакал» — выяснит подрядчик
Общество
50-летний липчанин госпитализирован после взрыва скороварки
Здоровье
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
У Романа Ченцова — новый заместитель
Общество
«Паровозик» из пяти машин собрал 22-летний водитель на елецкой трассе
Происшествия
Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике
Общество
Циклон с юга принесет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
SMS-сообщение обошлось банку в 300 тысяч рублей
Общество
Три БПЛА сбиты вечером в области
Происшествия
Читать все
Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике
Общество
Жителям Матырского придется терпеть запах от ассенизаторских машин
Общество
50-летний липчанин госпитализирован после взрыва скороварки
Здоровье
Бермудский треугольник в 15-м микрорайоне: горячая вода пропадает у входа в дом
Общество
В отношении опиливавшего деревья 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело: стволом насмерть придавило его соседку
Происшествия
Покупателю «Хонды» с перебитым номером удалось вернуть деньги через 17 лет
Происшествия
В елецкой поликлинике пьяный устроил дебош
Происшествия
Траты на платные услуги выросли на 2,7%
Экономика
В Липецкой области — уже два случая гриппа, а всего ОРВИ за неделю заболели 3456 человек
Здоровье
В Липецкой области дожди и до +11
Погода в Липецке
Читать все
Здоровье
35
16 минут назад
1

В Липецкой области — уже два случая гриппа, а всего ОРВИ за неделю заболели 3456 человек

Прививки от гриппа сделали более 421 тысячи человек.

На минувшей неделе в Липецкой области ОРВИ заболели 3456 человек, в том числе выявлено уже два случая гриппа H3N2. Напомним, первый случай гриппа в этом сезоне был выявлен у 17-летней девушки: 7 ноября с высокой температурой, головной болью и слабостью девушка обратилась в приемное отделение областной инфекционной больницы.

По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, заболеваемость оказалась на 15,5% ниже уровня предыдущей недели и ниже уровня эпидпорога на 47,3%.

Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — на областной центр приходится 62% всех случаев ОРВИ.

Коронавирусом за неделю заболели 60 человек, что на уровне предыдущей недели.

По состоянию на 10 ноября, в Липецкой области привито против гриппа более 421 тысячи человек (38% населения), в том числе привито более 142 тысяч детей и 278 тысяч взрослых, за счет работодателей и личные средства граждан привито 14 320 человек.
ОРВИ
грипп
коронавирус
0
0
0
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
1
7 минут назад
какой грипп, кто его ставил то, врач сейчас не приходит, открывает больничный по звонку
Ответить
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить