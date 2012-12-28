Общество
У липчанки сломался холодильник из-за необъяснимых скачков напряжения
Световое шоу продолжалось в течение трех дней.
«С промежутком в 10-15 минут включался/выключался свет. В результате чего, 6 ноября загорелся удлинитель, 7 ноября сгорел компрессор у холодильника. Ни управляющая компания, ни аварийная служба, ни диспетчер ЖЭУ, ни Россети не могут объяснить причину перепадов электроэнергии», — рассказала GOROD48 жительница дома Дарья Саплинова.
Как получить компенсацию при таких случаях рассказали в пресс-службе ЛЭСК. Если в результате скачка напряжения вышла из строя бытовая техника, то необходимо обратиться в энергокомпанию. Форму заявления можно скачать на официальном сайте www.lesk.ru в разделе «Частным клиентам» — «Качество электрической энергии».
Заявления можно отправить любым удобным способом: по электронной почте info@lesk.ru, через личный кабинет, заказным письмом по адресу: 398024, г. Липецк, пр. Победы, 87а, либо принести лично в Центр обслуживания клиентов.
