Пять БПЛА уничтожены ночью над Липецкой областью
Происшествия
В баре на Опытной станции 41-летний липчанин изрезал двоих посетителей
Происшествия
На Соколе — большое отключение холодной воды
Общество
Грязь вместо газона: пастбище «ГАЗелей» образовалось в 27-м микрорайоне
Общество
Из-за котёнка женщина попала в больницу с ожогами 30% тела
Здоровье
Пострадавшая при пожаре в Грязинском районе 43-летняя женщина умерла
Происшествия
Красный уровень объявлен по всей области
Происшествия
В Липецк пришёл грипп
Здоровье
В Липецке сработали сирены: существует угроза атаки БПЛА
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +11
Погода в Липецке
Липецкая область оказалась на 51 месте в зарплатном рейтинге регионов России
Экономика
В Липецке продлен маршрут электробуса №10
Общество
У двери подъезда заметили лису
Общество
Ветки и шины с контейнерных площадок Липецка будет вывозить ООО «Утилизация»
Общество
25-летний липчанин хотел получить заказное письмо и лишился 635 тысяч рублей
Происшествия
В конкурсе фирменных персонажей региона победил Липыч
Общество
На каскадном фонтане у Соборной площади начали монтировать «Морской бриз»
Общество
У липчанки сломался холодильник из-за необъяснимых скачков напряжения
Общество
SMS-сообщение обошлось банку в 300 тысяч рублей
Общество
Циклон с юга принесет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
Общество
319
22 минуты назад
3

У липчанки сломался холодильник из-за необъяснимых скачков напряжения

Световое шоу продолжалось в течение трех дней.

С 5 по 7 ноября в доме № 2 по улице Хорошавина, с утра начались скачки напряжения в электросети.

«С промежутком в 10-15 минут включался/выключался свет. В результате чего, 6 ноября загорелся удлинитель, 7 ноября сгорел компрессор у холодильника. Ни управляющая компания, ни аварийная служба, ни диспетчер ЖЭУ, ни Россети не могут объяснить причину перепадов электроэнергии», — рассказала GOROD48 жительница дома Дарья Саплинова.

Как получить компенсацию при таких случаях рассказали в пресс-службе ЛЭСК. Если в результате скачка напряжения вышла из строя бытовая техника, то необходимо обратиться в энергокомпанию. Форму заявления можно скачать на официальном сайте www.lesk.ru в разделе «Частным клиентам» — «Качество электрической энергии».

Заявления можно отправить любым удобным способом: по электронной почте info@lesk.ru, через личный кабинет, заказным письмом по адресу: 398024, г. Липецк, пр. Победы, 87а, либо принести лично в Центр обслуживания клиентов.
перепады электроэнергии
0
0
4
0
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Соседка
59 секунд назад
Забудь,ничего не получится.Просто ремонтируй или меняй холодильник.
Ответить
гость
3 минуты назад
Как получить компенсацию при таких случаях? Никак, забудьте, крайние в этой истории вы. Там экспертиза будет стоить как холодильник, а без неё ничего не решается
Ответить
Сам себе электрик
6 минут назад
Вместо удлинителя надо было использовать стабилизатор напряжения.
Ответить
