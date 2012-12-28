Все новости
Погода в Липецке
192
51 минуту назад
2

В Липецкой области сухо и до +12

Ночные температуры все еще не опускаются ниже нуля.

В ближайшие трое суток Липецкая область останется на северо-западной периферии антициклона, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят: 8 ноября — 8-9 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше нормы, 9 и 10 ноября — 5-6 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, ночью слабый, 3-8 м/сек, днем усилится до 5-10 м/сек. Ночью на улице от +2 до +7 градусов, днем — от +7 до +12. 

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +4 до +6 градусов, днем — от +10 до +12 градусов.

День 8 ноября стал самым теплым в Липецке в 1910 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году — 19 градусов мороза. 

Комментарии (2)

Липчане
40 минут назад
Кому нибудь приходили налоговые квитанции в конверте
Эх
49 минут назад
Хорошо, когда тепло. И солнечно. А пераую поликлинику на Советской когда отремонтируют и откроют?
