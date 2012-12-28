Погода в Липецке
В Липецкой области сухо и до +12
Ночные температуры все еще не опускаются ниже нуля.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, ночью слабый, 3-8 м/сек, днем усилится до 5-10 м/сек. Ночью на улице от +2 до +7 градусов, днем — от +7 до +12.
В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +4 до +6 градусов, днем — от +10 до +12 градусов.
День 8 ноября стал самым теплым в Липецке в 1910 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году — 19 градусов мороза.
