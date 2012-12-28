Пропавший ещё 12 октября 36-летний липчанин умер в реанимации от черепно-мозговой травмы
В Липецком округе выявили фальшивую купюру в 1000 рублей
Возбуждено уголовное дело.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по данному факту возбуждено уголовное дело по части первой статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег».
По данным пресс-службы Липецкого отделения Банка России, c января по сентябрь этого года в банковском секторе Липецкой области выявлены 33 фальшивые банкноты, в том числе 21 пятитысячная, 10 фальшивок номиналом 1000 рублей, одна двухтысячная и одна сторублевая.
