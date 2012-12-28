Все новости
Общество
330
сегодня, 17:55
2

В Липецкой области сухо и до +10

В ближайшие трое суток Липецкая область останется на западной периферии антициклона, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 5-6 градусов тепла, что на 4-5 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от 0 до +5 градусов, днем – от +5 до +10.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью будет от +2 до +4 градусов, днем – от +7 до +9 градусов.

День 4 ноября стал самым теплым в Липецке в 1938 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году – 16 градусов мороза.
Погода
3
0
0
3
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Лена
17 минут назад
К белочке в гости я уже сходила,и пока ходила сильно вспотела нужны дожди
Ответить
Николай П
40 минут назад
Главное, да
Ответить
