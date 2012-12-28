$80,88
Липецкая вечЁрка: три трупа, афера с Wildberries на 3,2 миллиона, и еда на Городище
Сотрудники НЛМК отмечены ведомственными наградами
Эпичный полет «Чери» по улице Неделина сняла камера наблюдения
«Чери» вынесло на встречную полосу Неделина: разбиты четыре автомобиля
Тело рыбака достали из реки в Елецком районе
Неизвестный мужчина погиб на грязинской трассе
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Видео
Липецкая вечЁрка: три трупа, афера с Wildberries на 3,2 миллиона, и еда на Городище
Общество
Версия об обстреле трамвая пока не подтверждается
Происшествия
В Липецкой области объявлен желтый уровень опасности
Общество
Еще в четырех муниципалитетах объявлен красный уровень воздушной опасности
Происшествия
Липецк и ряд районов региона снова под угрозой атаки БПЛА
Происшествия
Красный уровень объявлен для Ельца и нескольких районов Липецкой области
Происшествия
Красный уровень в районах Липецкой области отменен
Происшествия
В Липецке звучат сирены: объявлена опасность атаки БПЛА
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сотрудники НЛМК отмечены ведомственными наградами
НЛМК Live
Происшествия
549
сегодня, 00:36
В Липецке звучат сирены: объявлена опасность атаки БПЛА
Воздушная опасность объявлена в нескольких районах Липецкой области.
«Объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА» для Липецка, Липецкого округа, Долгоруковского, Задонского, Тербунского, Хлевенского районов и Воловского округа.
красный уровень
