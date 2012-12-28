Все новости
Цены на бензин перестали разгоняться

Однако их рост не остановился.

Рост цен на бензин в Липецкой области замедлился на прошлой неделе до 0,4% после резкого взлета сразу на 2,1% неделей ранее. Увеличилась стоимость всех четырех наблюдаемых видов топлива, сильнее всего выросла после долгого перерыва цена на бензин премиальной марки – на 0,6%. Липецкстат представил очередные данные в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 30 сентября по 6 октября.

Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,4% и составила 65,45 рубля за литр против 65,20 рубля неделей ранее. Заметнее всего подорожал бензин премиальной марки АИ-98 — сразу на 0,6% (несколько недель подряд рост составлял 0,1%), с 86,86 рубля до 87,36 рубля за литр. Бензин АИ-92 подорожал на 0,2%, его стоимость составила 62,42 рубля (на 29 сентября — 62,13 рубля за литр). На 0,5% подорожал бензин марки АИ-95 — с 67 рублей до 67,36 рублей. Цена на дизельное топливо увеличилась на 0,5%: с 70,50 рубля до 70,82 рубля за литр. 

Комментарии (1)

Мира
7 минут назад
Почему цены растут, как грибы после дождя?????
Ответить
