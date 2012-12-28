Жителя Лебедяни обманули на 520 000 рублей через мессенджер MAX

Мошенники начали разговор с предупреждения о продлении действия сим-карты.

8 октября в полицию обратился 51-летний житель Лебедяни, которому мошенники позвонили через новый российский мессенджер MAX и сообщили, что необходимо продлить срок действия его сим-карты.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мошенники действовали не только от лица сотового оператора — следом за «сотрудниками МТС» к обману подключились из «МФЦ» и «Центробанка». В результате мужчина перевёл на так называемый «безопасный счёт» 520 000 рублей.25-летнего жителя Чаплыгина обманули на 590 000 рублей под предлогом аннулирования кредитного договора, который якобы кто-то несанкционированно оформляет на его имя.52-летнюю липчанку мошенники буквально оставили без крыши над головой: женщина хотела купить в интернете модульный дом и перевела продавцу почти 309 000 рублей. Но по итогу: ни дома, ни денег.Также продавцы-мошенники уже открыли осенне-зимний сезон: 47-летнего мужчину обманули на 32 600 при покупке зимней резины, а 19-летнего парня — на 19 000 рублей при покупке куртки.