На железной дороге в Липецкой области обнаружено повреждение пути
Происшествия
На улице Буденного завершили разминирование обломков БПЛА
Происшествия
Тепло подано в четверть липецких домов
Общество
Прокуратура начала проверку по факту провала теплотрассы и угодившей в яму с кипятком машины
Происшествия
Взрыва газового котла не было — был пожар, причины которого ещё выясняют
Происшествия
В Липецке обезвреживают обломки дрона
Происшествия
Автобус 315-го маршрута столкнулся с «Маздой»
Происшествия
Просьбу депутата областного Совета Анатолия Емельянова пойти на СВО снова рассмотрит Октябрьский суд
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: БПЛА на улице Буденного, утонувший автомобиль и повреждение железной дороги
Общество
Тепло подано в четверть липецких домов
Общество
Теплоэнергетики ликвидировали аварию в 15-м микрорайоне
Происшествия
15-летний школьник не хотел на уроки и заказал звонки о минированиях
Происшествия
Скелет нашли владельцы частного дома во время уборки участка
Происшествия
Полмиллиона животных привито от бешенства в Липецкой области
Общество
Таксист ограбил пассажира на кладбище ЛТЗ и уехал в Екатеринбург
Происшествия
Жителя Лебедяни обманули на 520 000 рублей через мессенджер MAX
Происшествия
Водитель госпитализирован после столкновения двух грузовиков в Задонском районе
Происшествия
Три красивые даты 2026 года во Дворце бракосочетания уже заняты
Общество
В Становом сегодня хоронят 65-летнего участника СВО
Общество
Происшествия
1051
52 минуты назад
2

Скелет нашли владельцы частного дома во время уборки участка

Владельцы вернулись домой после долгого отсутствия. Полицейские и сотрудники СК выясняют личность погибшего. 

Сегодня в селе Измайловка Данковского района найден скелет человека. Кости нашли в сарае владельцы частного дома. Они вернулись после долгого отсутствия и приводили участок в порядок.

«На место выехала следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Региональный СК России начал доследственную проверку по факту обнаружения скелета.

«Для установления личности погибшего, а также причины его смерти следователем Чаплыгинского МСО СУ СК России по Липецкой области проводится комплекс проверочных мероприятий. Осмотрено место происшествия, опрашиваются возможные свидетели, назначена судебная экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,  — добавляют в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
труп
0
2
1
1
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Юг
21 минуту назад
По Липецку трупы, по району скелеты...
Ответить
Английская идиома
23 минуты назад
У каждого может оказаться скелет в шкафу.
Ответить
