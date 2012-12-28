Прокуратура начала проверку по факту провала теплотрассы и угодившей в яму с кипятком машины
Происшествия
52 минуты назад
Скелет нашли владельцы частного дома во время уборки участка
Владельцы вернулись домой после долгого отсутствия. Полицейские и сотрудники СК выясняют личность погибшего.
«На место выехала следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Региональный СК России начал доследственную проверку по факту обнаружения скелета.
«Для установления личности погибшего, а также причины его смерти следователем Чаплыгинского МСО СУ СК России по Липецкой области проводится комплекс проверочных мероприятий. Осмотрено место происшествия, опрашиваются возможные свидетели, назначена судебная экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавляют в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
