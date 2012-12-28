Все новости
Происшествия
891
сегодня, 10:42
1

Два человека пострадали в столкновении «Лады-Гранты» и «ВАЗа»

Авария произошла и-за нарушения правил дорожного движения.

6 октября в Липецкой области зарегистрировано одно ДТП: вечером на улице Коммунистической поселка Лев-Толстой столкнулись «Лада-Гранта» и «ВАЗ-2110».

«По предварительным сведениям, 50-летний водитель «Лады-Гранты», при повороте не предоставил преимущество двигавшемуся во встречном направлении «ВАЗ-2110» под управлением 40-летнего водителя», — сообщает обстоятельства столкновения Госавтоинспекция.

В аварии пострадали оба водителя, они доставлялись в больницу. 

6 октября на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4808 нарушений ПДД.

«За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены трое водителей, за неиспользование ремней безопасности — 190.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 4573 случая превышения скорости.


Также зафиксировано 16 фактов механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших», — говорится в сводке ГАИ.

авария
ДТП
1
2
2
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Нам
20 минут назад
водители скажут ,что дороги плохие и автомобили разлетаются на куски ! Вот если бы автомобили были как танки !
Ответить
