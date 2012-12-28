Происшествия
Два человека пострадали в столкновении «Лады-Гранты» и «ВАЗа»
Авария произошла и-за нарушения правил дорожного движения.
«По предварительным сведениям, 50-летний водитель «Лады-Гранты», при повороте не предоставил преимущество двигавшемуся во встречном направлении «ВАЗ-2110» под управлением 40-летнего водителя», — сообщает обстоятельства столкновения Госавтоинспекция.
В аварии пострадали оба водителя, они доставлялись в больницу.
6 октября на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4808 нарушений ПДД.
«За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены трое водителей, за неиспользование ремней безопасности — 190.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 4573 случая превышения скорости.
Также зафиксировано 16 фактов механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших», — говорится в сводке ГАИ.
